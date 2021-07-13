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Sinema ve TV Bölümü Sektörle Buluşuyor | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi - Son Dakika

Sinema ve TV Bölümü Sektörle Buluşuyor | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

13.07.2021 09:08
Sinema ve TV Bölümü Sektörle Buluşuyor | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi, System.String[]

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BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu İlkeler ve Politikalar Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Sinema ve Televizyon Bölümü Hakkında Sinema ve Televizyon Lisans Programı Yüksek Lisans Programları Sinema ve Televizyon EN, Tezli İleri Oyunculuk TR, Tezli Doktora Programları Sinema ve Medya Araştırmaları Akademik Kadro Fotoğraflar Öğrenci Projeleri Etkinlikler Labaratuvar ve Fiziksel İmkanlar Duyuru ve Haberler Sinema ve TV Bölümü Sektörle Buluşuyor Sinema ve televizyonculuk tarihi açısından çok önemli bir geçiş döneminin tam ortasında yer aldığımız dijital çağ ile yaşanan radikal dönüşüm, konvansiyonel sinemadan "Dijital Sinema" kavramıyla ifade edilen yeni bir üretim tarzına geçilmesine ön ayak oldu. Öte yandan 2019 yılından itibaren dünyayı saran COVID-19 pandemi sürecinde, dünya genelinde yüzde 75-90 oranında prodüksiyonun negatif yönde etkilenmesi, sinema sektörü için dijital dönüşümün kaçınılmaz bir hal aldığını gösterdi.

Sinema ve televizyonculuk tarihi açısından önemli bir geçiş dönemine vurgu yapan ve dünyanın etki gücü en yüksek kitle iletişim araçlarını etkileyen bir dönüşümün, yaratıcı endüstrileri global ölçekte değiştireceğini tahmin etmek güç değil. Sinema alanında geleceğe dair çıkarımlar yaparken hali hazırdaki durumun değerlendirilmesi ise fazlasıyla önemli.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından sektöre yön verenlerle düzenlenecek ortak akıl toplantılarıyla bu dönüşümün nabzı tutularak dünyada ve Türkiye'de sektör adına yapılabilecek iyileştirmelerin bir yolu aranacak. "Online İçerikler Sinema Estetiğini Değiştiriyor mu? " ve "Online Platformlarda İçerik Üretik Üretimi: İzleyici Ne İstiyor? " olmak üzere iki farklı oturumda düzenlenecek ortak akıl toplantılarında, sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek sinemanın geleceğinin uluslararası ve ulusal ölçekte nasıl şekilleneceğine dair fikir alışverişinde bulunulacak.

"Online Platformlarda İçerik Üretik Üretimi: İzleyici Ne İstiyor? " isimli oturumda, GAI·N Program ve Belgesellerden Sorumlu I·c¸erik Direkto¨ru¨ C¸ınar Oskay, TRT Yeni Medya Kanal Koordinato¨ru¨ Hakan So¨gˆu¨t, Blu TV Yeni Orijinal I·c¸erik Direkto¨ru¨ Mu¨ge Turalı ve EXXEN Genel Mu¨du¨ru¨ U¨mmu¨ Burhan konuk olacak.

"Online İçerikler Sinema Estetiğini Değiştiriyor mu? " oturumunda ise sektörün önde gelen isimleri; Yo¨netmen ve Senarist Alper Mestc¸i, Yönetmen Ceylan O¨zgu¨n O¨zc¸elik, Targa Film Go¨rsel Efekt U¨reticisi Demet Sert Ercan, Oyuncu ve Senarist Devin O¨zgu¨r C¸ınar, Yönetmen Engin Ayça, Oyuncu ve Senarist Engin Günaydın, Oyuncu, Senarist ve Yo¨netmen Ercan Kesal, Yo¨netmen ve Oyuncu Ezel Akay, Yapımcı Nisan Ceren Özerten, Oyuncu ve Yönetmen Onur Saylak, Yo¨netmen ve Senarist Tolga Karac¸elik, Yapımcı Tanay Abbasogˆlu, Yaratıcı Yapımcı Yamac¸ Okur yer alacak.

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Sinema ve TV Bölümü Sektörle Buluşuyor | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sinema ve TV Bölümü Sektörle Buluşuyor | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi - Son Dakika


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