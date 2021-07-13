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Sinema ve televizyonculuk tarihi açısından önemli bir geçiş dönemine vurgu yapan ve dünyanın etki gücü en yüksek kitle iletişim araçlarını etkileyen bir dönüşümün, yaratıcı endüstrileri global ölçekte değiştireceğini tahmin etmek güç değil. Sinema alanında geleceğe dair çıkarımlar yaparken hali hazırdaki durumun değerlendirilmesi ise fazlasıyla önemli.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından sektöre yön verenlerle düzenlenecek ortak akıl toplantılarıyla bu dönüşümün nabzı tutularak dünyada ve Türkiye'de sektör adına yapılabilecek iyileştirmelerin bir yolu aranacak. "Online İçerikler Sinema Estetiğini Değiştiriyor mu? " ve "Online Platformlarda İçerik Üretik Üretimi: İzleyici Ne İstiyor? " olmak üzere iki farklı oturumda düzenlenecek ortak akıl toplantılarında, sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek sinemanın geleceğinin uluslararası ve ulusal ölçekte nasıl şekilleneceğine dair fikir alışverişinde bulunulacak.

"Online Platformlarda İçerik Üretik Üretimi: İzleyici Ne İstiyor? " isimli oturumda, GAI·N Program ve Belgesellerden Sorumlu I·c¸erik Direkto¨ru¨ C¸ınar Oskay, TRT Yeni Medya Kanal Koordinato¨ru¨ Hakan So¨gˆu¨t, Blu TV Yeni Orijinal I·c¸erik Direkto¨ru¨ Mu¨ge Turalı ve EXXEN Genel Mu¨du¨ru¨ U¨mmu¨ Burhan konuk olacak.

"Online İçerikler Sinema Estetiğini Değiştiriyor mu? " oturumunda ise sektörün önde gelen isimleri; Yo¨netmen ve Senarist Alper Mestc¸i, Yönetmen Ceylan O¨zgu¨n O¨zc¸elik, Targa Film Go¨rsel Efekt U¨reticisi Demet Sert Ercan, Oyuncu ve Senarist Devin O¨zgu¨r C¸ınar, Yönetmen Engin Ayça, Oyuncu ve Senarist Engin Günaydın, Oyuncu, Senarist ve Yo¨netmen Ercan Kesal, Yo¨netmen ve Oyuncu Ezel Akay, Yapımcı Nisan Ceren Özerten, Oyuncu ve Yönetmen Onur Saylak, Yo¨netmen ve Senarist Tolga Karac¸elik, Yapımcı Tanay Abbasogˆlu, Yaratıcı Yapımcı Yamac¸ Okur yer alacak.

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