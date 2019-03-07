Sinema - Woman At War
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - 2018 Cannes Film Festivali'nde SACD Ödülü'ne layık görülen İzlanda yapımı "Woman at War", yerel alüminyum endüstrisine karşı amansız bir savaş açan bir kadının bir mektubun akabinde almak zorunda kaldığı kararı konu ediniyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - 2018 Cannes Film Festivali
'nde SACD Ödülü'ne layık görülen İzlanda
yapımı "Woman at War", yerel alüminyum endüstrisine karşı amansız bir savaş açan bir kadının bir mektubun akabinde almak zorunda kaldığı kararı konu ediniyor. Benedikt Erlingsson
'un yönettiği filmde; Halldora Geirharosdottir, Jörundur Ragnarsson, Johann Siguroarson, Juan Camillo Roman Estrada ve Vala Kristin Eiriksdottir gibi isimler başrolde.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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