Son Dakika Haberleri: Sinema - Woman At War

Sinema - Woman At War

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - 2018 Cannes Film Festivali'nde SACD Ödülü'ne layık görülen İzlanda yapımı "Woman at War", yerel alüminyum endüstrisine karşı amansız bir savaş açan bir kadının bir mektubun akabinde almak zorunda kaldığı kararı konu ediniyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - 2018 Cannes Film Festivali'nde SACD Ödülü'ne layık görülen İzlanda yapımı "Woman at War", yerel alüminyum endüstrisine karşı amansız bir savaş açan bir kadının bir mektubun akabinde almak zorunda kaldığı kararı konu ediniyor.

Benedikt Erlingsson'un yönettiği filmde; Halldora Geirharosdottir, Jörundur Ragnarsson, Johann Siguroarson, Juan Camillo Roman Estrada ve Vala Kristin Eiriksdottir gibi isimler başrolde.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:01 Kaynak: AA

İzlanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi! Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi

Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi! Ekonomiye Kazandırılabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Woman At War
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]