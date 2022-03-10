SİNEMA YAZAR VE ELEŞTİRMENİ MURAT ÖZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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SİNEMA YAZAR VE ELEŞTİRMENİ MURAT ÖZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

10.03.2022 16:59

YAŞAMINI yitiren sinema yazarı ve eleştirmeni Murat Özer (56), Adapazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

YAŞAMINI yitiren sinema yazarı ve eleştirmeni Murat Özer (56), Adapazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sinema dünyasından çok sayıda yazar ve eleştirmen katıldı.

Sinema yazarı, eleştirmen, dergi yönetmeni ve program danışmanı Murat Özer, yaklaşık 2 yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi görüyordu. Dün, İstanbul'daki evinde fenalaşan Özer, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm çabalarına karşın Murat Özer hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi bugün memleketi Adapazarı'na getirildi. Özer'in cenazesi, Adapazarı Şeker Hilal Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan-2 Mezarlığında toprağa verildi.

SİNEMA DÜNYASI YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Cenazeye Sinema Yazarları Derneği Başkanı Okan Arpaç, Hürriyet gazetesi yazarları Uğur Vardan ve Bahar Çuhadar, köşe yazarları Olkan Özyurt ve Esin Küçüktepepınar, sinema yazar ve eleştirmenleri Tunca Arslan, Mehmet Açar, Murat Erşahin, Berke Göl, Burçin Yalçın, Şenay Aydemir, Murat Emir Eren, Talip Ertürk, Senem Aytaç, Senem Erdine, Cem Altınsaray, Ali Ulvi Uyanık, Erkan Aktuğ ve yönetmen Fırat Yücel katıldı.

SİNEMA YAZAR VE ELEŞTİRMENİ MURAT ÖZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SİNEMA YAZAR VE ELEŞTİRMENİ MURAT ÖZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SİNEMA YAZAR VE ELEŞTİRMENİ MURAT ÖZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SİNEMA YAZAR VE ELEŞTİRMENİ MURAT ÖZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Murat Özer, İstanbul, Sinema, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİNEMA YAZAR VE ELEŞTİRMENİ MURAT ÖZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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