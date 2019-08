Sinema yazarı Sadi Çilingir yoğun bakımda

Sinema yazarı Sadi Çilingir, geçirdiği kalp krizi sonrasında yoğun bakıma alındı. Şişli Hastanesinde anjiyo olan yazarın eşi Elife Çilingir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çilingir'in kalp krizi geçirdiğini ve pazartesiye kadar uyutulacağını söyledi.Eşinin durumunun düne göre daha iyi olduğunu aktaran Elife Çilingir, "İyiydi, hiçbir şikayeti yoktu. Kontrole gelmiştik, anjiyo olması gerekiyor dediler ve anjiyo oldu. Anjiyodan sonra fenalaştı, biz de acile getirdik. Kalp krizi geçirmiş." ifadesini kullandı.Elife Çilingir, kendisiyle görüştüklerini ve tepki verdiğini belirterek, "Yoğun bakımda olduğu için şu an sağlığı açısında uyutuluyor. Pazartesiye kadar uyutacaklarını söylediler. Oğlum Can Burak Amerika'da yaşıyor. Onlar da sabahtan geldiler. Dualarınızı bekliyoruz." diye konuştu.Sadi Çilingir'in oğlu Can Burak Çilingir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Az önce babamın doktoru ile görüştük. Dünden bugünde durumunda iyi yönde gelişme var fakat hala ciddiyetinde bir değişiklik yok. Özet olarak, geçirdiği anjiyo operasyonu sonrasında oluşan komplikasyonlar sebebiyle şu an yoğun bakımda." ifadesine yer verildi.Öte yandan sinema camiasından dostları ve sevenleri de sosyal medya hesaplarında Çilingir için acil şifa dileklerini iletti.Türk sinemasının emektarlarından Çilingir, uzun yıllardır sinema yazarlığı ve eleştirmenliği yapıyor.Film festivallerinin jüri ve seçici kurullarında görev alan usta yazarın, çeşitli festivallerden aldığı ödülleri de bulunuyor."Sadibey.com" ile 2005 yılından bu yana güncel bilgileri meraklılarına aktaran Çilingir, sinema alanında çeşitli mecralarda yazdığı yazılarla da tanınıyor.