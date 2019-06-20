Son Dakika Haberleri: Sinema - Yazlık Ev
Son Dakika Güncel Haber

Sinema - Yazlık Ev

11 dakika önce

-Fragman "Yazlık Ev"İSTANBUL - 2018 Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "Yazlık Ev", ailesinin yazlık evine tatile gelen ve hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor.

-Fragman "Yazlık Ev"
İSTANBUL - 2018 Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "Yazlık Ev", ailesinin yazlık evine tatile gelen ve hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor.
İtalyan asıllı Fransız sinema oyuncusu Valeria Bruni Tedeschi'nin yönetmenliğini üstlenip başrolünde oynadığı filminde Pierre Arditi, Valeria Golino, Noemie Lvovsky ve Yolande Moreau gibi isimler de rol aldı.
Sinema - Yazlık Ev
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:14 Kaynak: AA
film, venedik, fragman, film festivali, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum Binali Yıldırım: Mavi İstanbulkart abonman ücretini 165 TL'ye düşüreceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:25:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Yazlık Ev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]