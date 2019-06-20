Sinema - Yazlık Ev
11 dakika önce
-Fragman "Yazlık Ev"İSTANBUL - 2018 Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "Yazlık Ev", ailesinin yazlık evine tatile gelen ve hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:14 Kaynak: AA
-Fragman "Yazlık Ev"
İSTANBUL - 2018 Venedik Film Festivali
'nde prömiyeri yapılan "Yazlık Ev", ailesinin yazlık evine tatile gelen ve hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor.
İtalyan asıllı Fransız sinema oyuncusu Valeria Bruni Tedeschi'nin yönetmenliğini üstlenip başrolünde oynadığı filminde Pierre Arditi, Valeria Golino
, Noemie Lvovsky ve Yolande Moreau gibi isimler de rol aldı.
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