Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: "Karanlık Gider, Gezi Kalır" - Son Dakika
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Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: "Karanlık Gider, Gezi Kalır"

30.05.2022 22:58

Gezi Davası'nda çıkan karar sonrasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile bağlı meslek odalarının başlattığı Adalet Nöbeti'nin 35'inci gününe sinemacılar katıldı. Aralarında Nur Sürer, Meltem Cumbul, Nergis Öztürk, Baran Seyhan gibi isimlerin bulunduğu sinemacılar, "Gezi davasında tutuklanan sinemacı arkadaşlarımız Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in ve diğer tutuklular Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ın yanındayız. Karanlık gider, Gezi kalır" dedi.

Gezi Davası'nda çıkan karar sonrasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile bağlı meslek odalarının başlattığı Adalet Nöbeti'nin 35'inci gününe sinemacılar katıldı. Aralarında Nur Sürer, Meltem Cumbul, Nergis Öztürk, Baran Seyhan gibi isimlerin bulunduğu sinemacılar, "Gezi davasında tutuklanan sinemacı arkadaşlarımız Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in ve diğer tutuklular Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay'ın yanındayız. Karanlık gider, Gezi kalır" dedi.

Gezi Davası'nda verilen hapis cezalarına karşı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde 26 Nisan'da başlatılan Adalet Nöbeti'nin 35'inci gün geride kaldı.

Aralarında Nur Sürer, Meltem Cumbul, Nergis Öztürk, Baran Seyhan, Hüseyin Karabey, Nadir Öperli, Ceylan Özgün Özçelik gibi isimlerin bulunduğu sinemacılar, "Gezi İçin Adalet Nöbeti"ni bugün devraldılar. Sinemacıların nöbetine yapımcı, Gezi Davası tutuklusu Çiğdem Mater'in eşi Murat Utku, annesi Nadire Mater ve babası Tayfun Mater de eşlik etti.

"ÇİĞDEM MATER'İN ÇEKEMEDİĞİ FİLİMLERİZ"

Yapımcı Çiğdem Mater için "Çiğdem Mater'in çekemediği filmleriz" yazılı de bir pankart açılan Adalet Nöbeti'nde, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Gün gelecek AKP hesap verecek", "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları atıldı.

Sektör çalışanları adına hazırlanan basın açıklamasını yönetmen Ceylan Özgün Özçelik okudu. Açıklamada, şöyle denildi:

"GEZİ'NİN YARGILANAMAYACAĞINI BİLİYORUZ: Hepimiz Gezi'deydik! Arkadaşlarımızın Gezi Davası'nda hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını protesto etmek için 26 Nisan'dan beri tutulan 'Adalet Nöbeti'ni sinemacılar olarak bugün için devraldık. Taksim Gezi Parkı'nı korumak üzere başlayıp kitlelerin ortak iradesinin ve ifade özgürlüğünün sembolü haline gelen 'Gezi'nin yargılanamayacağını biliyoruz.

YASAL HAKKIMIZI KULLANARAK BASKIYA DİRENMEK İÇİN HERKES GİBİ ORADAYDIK: Gezi, Türkiye'nin dört bir yanında eylemlere katılan milyonlarca insanın ortak sesiydi. Tüm kimliklerimizle özgürce var olabilme talebinin kitleler tarafından haykırılmasıydı. Gezi eylemleri herkesindi, hepimizindi. Sinemacılar olarak o günlerde de Gezi Parkı'ndaydık. Sadece kameramızla değil, yasal hakkımızı kullanarak baskıya direnmek için herkes gibi oradaydık. O gün olduğu gibi, Gezi'nin 9'uncu yıl dönümünü geride bıraktığımız bugünlerde de özgürlük ve demokrasi talebinin, yaşam tarzına müdahaleye karşı durmanın sesi olmaya devam ediyoruz. Bunu hikayelerimizle, kameramızla ve dayanışma irademizle yapıyoruz.

KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR: Gezi'nin 9. yılında özgürlüklerinden hukuksuzca mahrum edilmiş olan arkadaşlarımızın hepimiz adına rehin alındığını tekrarlıyoruz. Onlar için ve onlar adına da sesimizi yükseltmekten vazgeçmiyoruz. Gezi davasında tutuklanan sinemacı arkadaşlarımız Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in ve diğer tutuklular Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay'ın yanındayız. Karanlık gider, gezi kalır!"

Öte yandan, "Gezi İçin Adalet Nöbeti"nde Taksim'de yarın saat 19.00'da yapılacak bulaşmaya da insanlar davet edildi.

Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: Karanlık Gider, Gezi Kalır
Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: Karanlık Gider, Gezi Kalır
Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: Karanlık Gider, Gezi Kalır
Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: Karanlık Gider, Gezi Kalır

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Kaynak: ANKA

Hakan Altınay, Osman Kavala, Can Atalay, Adalet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinemacılar da Gezi İçin Adalet Nöbeti Tuttu: 'Karanlık Gider, Gezi Kalır' - Son Dakika


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