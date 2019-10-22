Sinemada "Halk Günü" artık haftada iki kez olacak
33 dakika önce
Sinemalarda "Halk Günü" uygulaması haftada iki kez olacak.
Sinemalarda "Halk Günü" uygulaması haftada iki kez olacak. Sinema biletiyle başka bir ürün paket halinde satılamayacak, sinema filmleri gösterim tarihinden 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlarda gösterilemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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