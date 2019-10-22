Son Dakika Haberleri: Sinemada "Halk Günü" artık haftada iki kez olacak
Son Dakika Ekonomi Sinemada 'Halk Günü' artık haftada iki kez olacak

Sinemada "Halk Günü" artık haftada iki kez olacak

33 dakika önce

Sinemalarda "Halk Günü" uygulaması haftada iki kez olacak.

Sinemada

Sinemalarda "Halk Günü" uygulaması haftada iki kez olacak. Sinema biletiyle başka bir ürün paket halinde satılamayacak, sinema filmleri gösterim tarihinden 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlarda gösterilemeyecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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