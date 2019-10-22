Sinemalarda "Halk Günü" uygulaması haftada iki kez olacak. Sinema biletiyle başka bir ürün paket halinde satılamayacak, sinema filmleri gösterim tarihinden 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlarda gösterilemeyecek.