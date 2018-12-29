Son Dakika Haberleri: Sinemada keyifler kaçtı: İşletmeci ile yapımcı karşı karşıya

Sinemada keyifler kaçtı: İşletmeci ile yapımcı karşı karşıya

1 saat önce

Salon işletmecilerinin kendilerine haksızlık yaptığını düşünen film yapımcıları 5 yıldır gelirlerinin artmamasından şikayetçi. Peki yapımcılar Türkiye'nin en büyük işletmecisini boykot edecek mi? Vatandaşın mısır-kola olmadan tek bilet alma hakkı var mı? Sinema kanunu ile neler değişecek?

Sinemada keyifler kaçtı: İşletmeci ile yapımcı karşı karşıya, System.String[]
Salon işletmecilerinin kendilerine haksızlık yaptığını düşünen film yapımcıları 5 yıldır gelirlerinin artmamasından şikayetçi. Peki yapımcılar Türkiye'nin en büyük işletmecisini boykot edecek mi? Vatandaşın mısır-kola olmadan tek bilet alma hakkı var mı? Sinema kanunu ile neler değişecek?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:40 

Türkiye, Ekonomi
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