Sinemada keyifler kaçtı: İşletmeci ile yapımcı karşı karşıya
1 saat önce
Salon işletmecilerinin kendilerine haksızlık yaptığını düşünen film yapımcıları 5 yıldır gelirlerinin artmamasından şikayetçi. Peki yapımcılar Türkiye'nin en büyük işletmecisini boykot edecek mi? Vatandaşın mısır-kola olmadan tek bilet alma hakkı var mı? Sinema kanunu ile neler değişecek?
Salon işletmecilerinin kendilerine haksızlık yaptığını düşünen film yapımcıları 5 yıldır gelirlerinin artmamasından şikayetçi. Peki yapımcılar Türkiye
'nin en büyük işletmecisini boykot edecek mi? Vatandaşın mısır-kola olmadan tek bilet alma hakkı var mı? Sinema kanunu ile neler değişecek?
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:40
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