Sinemadaki 'yeni yıl'lar... - Son Dakika

Sinemadaki 'yeni yıl'lar...

26.12.2020 16:04
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Şefkat arıyorum, aşk arıyorum.

Şefkat arıyorum, aşk arıyorum...

AŞK HER YERDE/ LOVE ACTUALLY (2003)

Londra'da aşkı, mutluluğu, saadeti arayan bir grup insanın iç içe geçmiş yolları, hikayeleri... Topluluğun içinde bir başbakan da var. Noel'in bu istekleri gerçekleştirmek için bir fırsat olduğunu anlatmaya çalışan Richard Curtis imzalı yapımda başrolleri Hugh Grant, Bill Nighy, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Laura Linney, Liam Neeson gibi isimler paylaşıyordu.

Sensiz olmaz...

ŞAHANE HAYAT/ IT'S A WONDERFUL LIFE (1946)

İyilik timsali bir aile babası olan George Bailey, yörenin kötü adamı tarafından köşeye sıkıştırılır. Tam 'Noel öncesi' yaşadıklarına lanet okurken gökten inen bir melek, ona kendisinin olmadığı bir dünyayı gösterir. Bailey'siz bir hayatta her şey daha da kötüleşmiştir. James Stewart'ın sürüklediği bu Frank Capra klasiği bütün zamanların en iyileri arasında gösterilir.

Tek gecelik barış!

ATEŞKES/ JOYEUX NOËL (2005)

Birinci Dünya Savaşı sırasında Belçika'daki Ypres Cephesi'nde Almanlar ve Fransız, İngiliz ve İskoç askerlerinden oluşan birlikler Noel gecesinde savaşa ara verirler. Futbol oynanır, içkiler içilir... Gerçek olaylardan sinemaya uyarlanan Christian Carion imzalı yapımda Daniel Bruhl, Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet paylaşıyordu.

Son pişmanlık...

YENİ YIL ŞARKISI/ A CHRISTMAS CAROL (2009)

Hırslı, cimri, acımasız, huysuz ve bencil Ebenezer Scrooge'un hayatı, 'Noel gecesi' bir grup hayalet tarafından tarumar edilir. Hayaletler yaşlı adama hem öte dünyayı hem de gençlik günlerini göstererek ondaki değişimi ortaya koyar. Charles Dickens'ın ünlü eserinin sinemadaki bu son büyük uyarlamasında Jim Carrey döktürüyor. Yönetmen Robert Zemeckis...

Balkabağı Kralı'nın canı sıkılınca

NOEL GECESİ KABUSU/ THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (1993)

Halloween kasabasının Balkağı Kralı Jack Skellington kendisine yeni bir meşgale bulur. Çocuklara hediye dağıtma görevini Noel Baba'dan alıp yerine geçer... Senaryosunu ve yapımcılığını Tim Burton'ın üstlendiği karanlık, gotik ve eğlenceli bu muhteşem bir stop-motion animasyonun yönetmeni Henry Selick.

Hoh, hoh, hoo...

NEŞELİ HAYAT (2009)

Bir alışveriş merkezinde Noel Baba olarak çalışan Rıza Şenyurt'un hayata tutunma çabası... Yılmaz Erdoğan filmografisindeki en iyi yapımlardan biri olarak 'Neşeli Hayat', karakterlerinin yaşadığı hesaplaşmalar eşliğinde, bireylerin mutluluk arayışı üzerine Frank Capra'vari bir öykü... Özellikle sınıfsal vurgularıyla yerelden evrensele ulaşan derin bir yapıt.

Şimdi hırsızlar düşünsün

EVDE TEK BAŞINA/ HOME ALONE (1990)

Yalnız kalma özlemiyle yanıp tutuşan minik Kevin, aradığı fırsatı bulmuştur çünkü aile yeni yıl tatili için Paris'e giderken kendisini evde unutmuştur. Lakin bu kez de evi soymaya kalkan iki hırsız ona rahat vermez; daha doğrusu o hırsızlara rahat vermez. Chris Columbus'un yönettiği ve Macaulay Culkin'in sürüklediği, miniklere yönelik bir eğlencelik. Devamı da çekilmişti.

Yeşilmişik, kötüymüşük...

GRINCH/ HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS (2000)

Whoville kasabası sakinleri bir kez daha Noel hazırlıklarıyla uğraşırken onlara Crumpit Dağı'ndaki evinden bakan Grinch, "Huzurlarını nasıl bozarım?" düşüncesi içerisindedir. Noel'den nefret eden toplumdışı bir yaratığın, sevgiyi keşfetmesi üzerine bir öykü anlatan Dr. Seuss'un çocuk klasiğinin Ron Howard imzalı uyarlaması. Grinch'te Jim Carrey'yi izliyoruz.

Noel Baba soyguncu olursa...

SESSİZ ORTAK/ THE SILENT PARTNER (1978)

Toronto'da, bir AVM'deki banka şubesinde çalışan Miles Cullen, yeni yıl öncesinde yapılan soygunu kendi lehine çevirir ve yüklüce bir paranın sahibi olur. Lakin 'Noel Baba' kılığındaki soyguncu durumu fark eder ve işin peşine düşer. Elliot Gould, Christopher Plummer ve Susannah York'un sürüklediği bu etkileyici gerilimin yönetmeni Daryl Duke'dü.

Sevgili ailem, ben buyum!

HAPPIEST SEASON (2020)

Kendi varlığına dair cesur bir adım atmanın zorlukları üzerinden gelişen romantik bir komedi... Abby, yeni yıl öncesinde kız arkadaşı Harper'a evlenme teklif etmeyi planlıyordur. Ne var ki Harper'ın ailesi muhafazakardır ve kız arkadaşı, lezbiyen olduğunu henüz açıklamamıştır. Clea DuVall imzalı yapımın başrollerinde Kristen Stewart, Mackenzie Davis ve Alison Brie var.

Sinemadaki 'yeni yıl'lar...

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sinemadaki 'yeni yıl'lar... - Son Dakika Magazin


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