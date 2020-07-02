Sinemalar açıldı; online bilette yüzde 60 indirim kampanyası - Son Dakika

Sinemalar açıldı; online bilette yüzde 60 indirim kampanyası

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kapatılan tiyatro ve sinema salonları, normalleşme kapsamında açıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kapatılan tiyatro ve sinema salonları, normalleşme kapsamında açıldı. İsfanbul Tema Park'tan yapılan yazılı açıklamada, açılışa özel kampanya çerçevesinde online bilette yüzde 60 indirim sağlanacağı duyuruldu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine mart ayında ara veren sinema salonları yeniden açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 81 ilin kültür ve turizm müdürlüğüne, genelge gönderildi. Sinema salonlarında alınan yeni tedbirler maddeler halinde sıralandı. İsfanbul Tema Park da açılışa özel kampanyalarını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek açılışa özel kampanya çerçevesinde online bilet alan misafirler yüzde 60 oranındaki indirimden faydalanabilecek.

Açıklamada, İsfanbul Tema Park'ın geçtiğimiz günlerde kapılarını açtığı hatırlatılarak, "İsfanbul Tema Park'ta sinema keyfi de başladı. İsfanbul Tema Park'ın 5D Little Dolphin ve 4D Journey To The West salonlarında, 7'den 70'e tüm sinema severleri unutamayacakları maceralar bekliyor. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul Tema Park'ta sinema keyfi de kaldığı yerden devam ediyor. Aldığı uluslararası standartlardaki önlemlerle bünyesindeki 2 sinema salonun kapılarını açan İsfanbul Tema Park, ister çocuk isterse yetişkin olsun, her yaş grubundan misafirlerine unutamayacakları bir sinema deneyimi sunuyor" ifadelerine yer verildi

"SAĞLIK İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

İsfanbul Tema Park içindeki sinema salonlarında da misafirlerin sağlıklarını korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı anlatılarak, "Salonlara giriş ve çıkışlarında el dezenfektanları misafirlere sunulurken, sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymaları için, yerlere gerekli işaretler konumlandırıldı. Sinema içerisinde aile bireyleri kendileri için ayrılan 4'lü koltuklara otururken, yan ve arka 4'lü koltuklar ise boş bırakılıyor. 5D ve 4D sinema salonlarında kullanılan gözlükler tek gün kullanılıyor. Sinema salonlarının içine maskesiz misafir alınmazken, görevli personel de siperlik ve maske ile hizmet veriyor" açıklamasına yer verildi.

"SIKI TUTUNUN, UZAYA GİDİYORUZ"

İsfanbul Tema Park içindeki sinema ünitelerinde yer alan etkinlikler ise şu şekilde sıralandı:

"İzleyenleri, rengarenk güzellikleri ve gizemli su altı canlılarıyla büyüleyen, okyanus yaşamının sürprizleriyle kendine hayran bırakan 5D Little Dolphin'de Küçük Yunus Stella'yı bekleyen maceralara ortak olacaksınız. Aynı zamanda engelli dostu da olan 5D Little Dolphin'deki eşsiz su altı serüvenleri ile heyecan ve eğlence dolu unutamayacağınız zamanlar sizi bekliyor. İsfanbul Tema Park içindeki sinema ünitelerinde macera sadece su altı ile sınırlı değil. Uzay yolculuğuna hazırsanız, Maymunlar Gezegeni'ne tehlikelerle dolu bir yolculuk bekliyor. 4D Journey to the West, uçan motosiklete binmeyi ve fantastik bir deneyim yaşamayı isteyenler için harika bir seçenek. Journey to the West ile 4D uzay yolculuğu hiç bitmesin isteyeceksiniz."


Koronavirüs, Tema Vakfı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sinemalar açıldı; online bilette yüzde 60 indirim kampanyası - Son Dakika

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