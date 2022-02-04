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SİNEMALAR, 'EREN' FİLMİYLE PANDEMİ SONRASI EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR - Son Dakika

SİNEMALAR, 'EREN' FİLMİYLE PANDEMİ SONRASI EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR

04.02.2022 13:32

AKSARAY'da sinemalar 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' adlı filmle pandemi sonrası en yoğun dönemini yaşıyor.

AKSARAY'da sinemalar 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' adlı filmle pandemi sonrası en yoğun dönemini yaşıyor. Sinema işletmecisi Ethem Sönmez, ? Pandemiden sonraki en yoğun dönemi yaşıyoruz. Bunda Türk yapımı filmlerin büyük önemi var. Eren filmine yoğun bir talep var. Pandemi de vatandaşlarımızın sinemayı özlediğini gördük. Filmlere çok yoğun bir ilgi var. Sömestr tatilinin de araya girmesi ve kar yağması insanları biraz daha kapalı mekanlara itti.?dedi.

Aksaray Valiliği ile Aksaray Belediyesinin katkılarıyla Taşpazar mahallesindeki bir alış veriş merkezi içerisinde yer alan sinemada, 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' filmi izletildi. 7'den 70'e yoğun katılımın olduğu filmde çoğu zaman duygulu anlar yaşandı. Film, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatılıyor. Filme ilginin yoğun olduğunu belirten sinema işletmecisi Ethem Sönmez, ? Pandemiden sonraki en yoğun dönemi yaşıyoruz. Bunda Türk yapımı filmlerin büyük önemi var. Şehrimizde Eren filmine yoğun bir talep var. Pandemi de vatandaşlarımızın sinemayı özlediğini gördük. Filmlere çok yoğun bir ilgi var. Sömestr tatilinin de araya girmesi ve kar yağması insanları biraz daha kapalı mekanlara itti."dedi.

FİLMDEN ÇOK ETKİLENDİK

Ailecek film izlemeye geldiklerini belirten Ebru Göker, 'Belediye Başkanımızın başlattığı karne hediyesine sinema biletiyle geldik. Eren filminden çok etkilendik, çok güzeldi. İzlenmeye değer bir filmdi. Eren Bülbül'ü de buradan rahmetle anıyorum. Bu ülkede Eren Bülbül'ler bitmesin diyorum. Salon çok doluydu. İçeri de gözyaşları ve alkışlar hiç durmadı.' dedi.

Filmi çok beğendiğini söyleyen Samet Körpınar, 'Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in teröristler tarafından şehit edildiğini biliyorduk fakat hayatlarını bu kadar detaylarıyla bilmiyorduk. Film e çok üzüldük fakat çocuklarımızın Eren'i tanıması, örnek olması ve unutmaması için gelip sinemada izledik. Çocuklara bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza Evren Dinçer'e çok teşekkür ediyoruz 'dedi.

GörüntüDökümü

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Sinemaya gelen ailelerin görüntüsü

-Ailelerin sinemada sıra beklemeleri

-Öğrencilerin ve ailelerinin sinemaya girişleri

Sinemada Eren filmini izleyenlerin alkışlaması

Sinema işletmecisi Ethem Sönmez'in açıklaması

-Eren filmini izleyen Ebru Göker'in açıklaması

-Eren filmini izleyen Samet Körpınar'ın açıklaması

-Genel detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

SİNEMALAR, 'EREN' FİLMİYLE PANDEMİ SONRASI EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR
SİNEMALAR, 'EREN' FİLMİYLE PANDEMİ SONRASI EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR
SİNEMALAR, 'EREN' FİLMİYLE PANDEMİ SONRASI EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR

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Eren Bülbül, Aksaray, Pandemi, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİNEMALAR, 'EREN' FİLMİYLE PANDEMİ SONRASI EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR - Son Dakika


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