Sinemanın hasılatı yüzde 54 geriledi
29 dakika önce
Sinemada salgın yasaktan önce başladı.
Sinemada salgın yasaktan önce başladı. Bu yıl martın ilk 15 günü açık olan sinema sektöründe, hasılat geçen yılın aynı dönemine oranla göre yüzde 54 azaldı. Bu dönemde dokuz yılın en düşük seyircili hafta sonu yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:25
Son Dakika Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı