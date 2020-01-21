Sinemanın kalbi Esenler'de atacak - Son Dakika

Esenler Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu'na özel olarak düzenleyeceği çok sayıda sinema etkinliğiyle sinemaseverleri Esenler'de bir araya getirecek.



Esenler Belediyesi, bu yıl düzenleyeceği çok sayıda sinema etkinliğiyle İstanbul'un dört bir yanından sinemaseverleri ilçede bir araya getirecek. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu'na özel olarak planlanan etkinlikler kapsamında, ulusal sinemaya destek sağlanması amaçlanırken, alana girmeyi düşünenler için de yeni kapıların açılması hedefleniyor. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün hayata geçireceği projeler, sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığında yürütülecek.



Sinema Akademisi kapılarını ikinci kez açtı



Sektöre yeni yetenekler kazandırmak amacıyla geçen yıl ilki gerçekleştirilen Esenler Sinema Akademisi, aynı heyecanla ikinci kez genç yeteneklere kapılarını açtı. Ocak ayında faaliyete başlayan Esenler Sinema Akademisi, 4 ay boyunca öğrencilere eğitim verecek. "Kurgu, Yönetmenlik ve Senaryo" alanlarında verilecek olan eğitimlere sırasıyla Özgür Kılıç, Ahmet, Yeşim Tonbaz Güler ve Abdülhamid Güler katılıyor. Eğitimlerin yanı sıra sinema sektörünün deneyimli isimleri, belirli aralıklarla gerçekleştirilecek workshoplarda öğrencilerle bir araya gelecek. Bu kapsamda, Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, başarılı oyuncu Serdar Orçin, yönetmenler Atalay Taşdiken, Mahmut Fazıl Coşkun ve Banu Sıvacı ile sinema yazarı Suat Köçer, tecrübelerini akademi öğrencileriyle paylaşacak.



Bağımsız Film Galaları ödüllü filmleri ağırlayacak



Sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan filmler için "Bağımsız Film Galaları" düzenleniyor. Sinemaya ve sinemacıya destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğin ilk konuğu ise Murat Pay'ın yönetmenliğini yaptığı "Dilsiz" filmi oldu. İnzivadaki usta hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu edinen "Dilsiz" filminin gala gösterimi, film ekibinin ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Usta yönetmenlerin yanında bağımsız film üretmeye başlayan genç sinemacılar için de altın niteliğinde bir değer taşıyan "Bağımsız Film Galaları" Şubat ayında "Karınca", Mart ayında "Bağlılık Aslı" ve Nisan ayında ise "Omar ve Biz" filmlerini ağırlayacak.



Sinemanın ustaları 'Film Gibi'ye konuk oluyor



Her ay Türk Sineması'na emek vermiş bir ismin konuk olacağı "Film Gibi" programında, hem Yeşilçam'dan hem de günümüz Türk sinemasından usta oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar, hayat hikayelerini sinemaseverlerle paylaşacak. Suat Köçer moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, konuklarla söyleşinin yanı sıra hatıralar ve hikayeler konuşulacak. Ocak ayında ilki gerçekleştirilecek programın konuğu, filmlerdeki şarkılara ses veren ünlü yorumcu Belkıs Özener olacak. Müzikseverlerin gönlünde ayrı bir taht kuran usta yorumcu, programda kendisini dinlemeye gelen sevenleri için şarkılar seslendirecek.



Esenler Film Günleri'nde yarışma heyecanı



Mart ayında gerçekleştirilecek "1. Esenler Film Günleri", "Sinema'da Kadın Temsili" temasıyla bir hafta boyunca sinemada kadın temsiline yer veren filmlerin gösterimleriyle sinemaseverleri bir araya getirecek. Program kapsamında söyleşiler, paneller ve konserler düzenlenecek. Ayrıca sinemaya gönül ve emek veren ustalara "Onur Ödülü" takdim edilecek. "1. Esenler Film Günleri" kapsamında ödüllü bir kısa film yarışması düzenlenecek. 24 Ocak-6 Mart tarihleri arasında "esenlerfilmgunleri.com" üzerinden başvuruların yapılabileceği yarışmaya, her yaştan sinemacı katılım sağlayabilecek. Serbest konulu olan yarışmanın detayları ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Değerli isimlerden oluşacak jüri tarafından dereceye giren filmlerin ödülleri ise Esenler Film Günleri'nin kapanış töreninde takdim edilecek.



Film gösterimleri hız kesmiyor



Her kültür sanat sezonunda olduğu gibi, bu sezonda da yetişkin ve çocuk sinemaları Esenlerli izleyicilerle ücretsiz olarak buluşuyor. Ayın filmi gösterimleriyle vizyona yeni girmiş filmler yetişkinlerle buluşurken, çocuk seyirciler için ise hafta sonları iki seans halinde gösterilen filmlerle, çocuklar sinemayla buluşuyor. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Youtube üzerinden yayın yapan "Şehir Ekranı TV" kanalı, çeşitli alanlarda hazırladığı programlarıyla beğeni topluyor. Gençlerden oluşan kadrosuyla özgün içeriklerin üretildiği Şehir Ekranı'nda yayına başlayan 'Sinema Modu' programı, haftanın önemli sinema olaylarını ve vizyona giren filmleri ele alıyor. Sinema gündeminin keyifli bir bakış açısıyla ele alındığı programın sunuculuğunu ise Meltem Zengin üstleniyor. - İSTANBUL