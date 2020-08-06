Sinemanın "kötü adamı" artık iyi rollerde oynamak istiyor - Son Dakika

Oynadığı "kötü adam" rolleriyle tanınan ve 41 yılda çok sayıda dizi, tiyatro ve sinema filminde yer alan Aydan Çakır, iyi roller için imajını değiştirdi.

Ekranların tanınan simalarından Çakır, son yılların unutulmaz dizileri "Kurtlar Vadisi", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Diriliş Ertuğrul" dizisi başta olmak üzere birçok projede kötü karakterleri canlandırdı.

100'den fazla dizi ve 20 sinema filminde rol alan Çakır, ortaokul sıralarındayken başladığı tiyatro oyunculuğunu ise sürdürüyor.

Aslen elektrik teknisyeni olan ve 2007 yılına kadar tesisat projeleri çizmeye devam eden Aydan Çakır, tiyatro uğruna Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği başta olmak üzere 6 üniversiteyi yarım bırakmış.

Artık iyi rollerde yer almak isteyen ünlü oyuncu Çakır, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan "Veda" ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamını anlatan "Reis" filminde rol aldığını söyledi.

Klip çekimi için geldiği İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni projelere hazırlandığını aktaran Aydan Çakır, "41. sanat yılımda artık sinemanın kötü adamı olma imajını ortadan kaldırmak istiyorum. Bundan sonra kötü rollerde çıkmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.