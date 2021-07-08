Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi

Gecenin sonunda her ikisi de 22 yaşında ve üniversite öğrencisi olan Tutku Topaç "Kraliçe", Ferdi Sattı ise "Kral" unvanını aldılar. Yarışmada ilk üçe giren altı genç oyuncu adayı, ödül olarak oyunculuk eğitimi alacaklar.

Ünlü oyuncular Bahar Öztan ve Erhan Yazıcıoğlu'na da Onur Ödülü verilirken otel bahçesinde düzenlenen partiye ise ünlü oyuncu Wilma Elles'in kırmızı kıyafeti ile yaptığı dans damga vurdu.

Coşkun Sabah'ın şarkılarına jüri üyeleri de eşlik etti.

Wilma Elles, yarışma bitiminde düzenlenen parti için kırmızı bir elbise tercih etti. Oyuncunun dansı geceye damga vurdu.

Yarışmada yakın zamanda vefat eden Kartal Tibet de anıldı.

Gecenin sunuculuğunu Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan üstlendi.