Sinemanın Kralı' Temalı Nice Karnavalı'nın Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Dünyanın en büyük karnavallarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 135'incisi gerçekleştirilecek Nice Karnavalı'nın hazırlıkları sürüyor.
Dünyanın en büyük karnavallarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 135'incisi gerçekleştirilecek Nice Karnavalı'nın hazırlıkları sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:28
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