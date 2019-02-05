Sinemanın Kralı' Temalı Nice Karnavalı'nın Hazırlıkları Sürüyor

Dünyanın en büyük karnavallarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 135'incisi gerçekleştirilecek Nice Karnavalı'nın hazırlıkları sürüyor.

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Dünyanın en büyük karnavallarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 135'incisi gerçekleştirilecek Nice Karnavalı'nın hazırlıkları sürüyor

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