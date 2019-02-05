Son Dakika Haberleri: Sinemanın Kralı' Temalı Nice Karnavalı'nın Hazırlıkları Sürüyor

Sinemanın Kralı' Temalı Nice Karnavalı'nın Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Dünyanın en büyük karnavallarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 135'incisi gerçekleştirilecek Nice Karnavalı'nın hazırlıkları sürüyor.

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Dünyanın en büyük karnavallarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 135'incisi gerçekleştirilecek Nice Karnavalı'nın hazırlıkları sürüyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:28 

Dünya
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