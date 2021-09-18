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Sinemanın ustaları ödüllendirildi - Son Dakika

Sinemanın ustaları ödüllendirildi

18.09.2021 16:10
Sinemanın ustaları ödüllendirildi, System.String[]

ADANA'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert'in sunumuyla Onur Ödülleri verildi.

ADANA'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert'in sunumuyla Onur Ödülleri verildi. Onur ödüllerini Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer aldı.

28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında sinemanın ustaları ödüllendirildi. Düzenlenen törende Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sanatçıları, konukları ve onur ödülü alan isimleri selamladı. Karalar, "Tarihin, kültürün, sanatın, sinemanın, Karaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun, Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Yılmaz Güney'in kenti Adana'ya hoş geldiniz" dedi.

KONUKLARA TEŞEKKÜR'Adana' denilince akıllara sinemanın geldiğini belirten Başkan Karalar, "Adana sinemasında da Türkiye sinemasında da Adana'nın evrensel değerleri olan Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in katkısı vardır. Yaşar Kemal'in Yılmaz Güney'i sinemaya teşvik etmiş olması, sinema sanatına sağladığı bir başka önemli katkıdır. Bu kadar değerli sanatçıyı yetiştiren bir şehrin evladı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Yılmaz Güney'in ve diğer çok değerli sanatçıların o kadar önemli katkısı var ki Adana'ya, belki biraz da bu nedenle kentimizin yüzü her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi aydınlığa dönük olmuştur. Bu yüzden de Adanalı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konuklarımıza kentimize geldikleri için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.ŞERİF SEZER'E ÖDÜLÜNÜ YILMAZ GÜNEY'İN EŞİ VERDİTörende Türk sinemasının usta ismi Şerif Sezer'e ödülünü, Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney verdi. Güney, "Bu güzel ve zarif arkadaşım bizim ve Türk sineması için çok değerli. Ödülü kendisine verdiğim için ayrıca çok mutluyum" dedi.Ödülünü almak için sahneye gelen Şerif Sezer, tüm konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Sezer, "Ben çok şanslı bir oyuncuyum. Çok az filmde oynadım ama oynadığım tüm filmler çok iyi filmler oldu. Yönetmenlerime, yapımcılarıma, bana bu rolleri veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kaybettiğimiz festival direktörü Kadir Beycioğlu'nu anmak istiyorum. Altın Koza benim için biraz da Kadir Beycioğlu demekti" dedi. YAVUZ TURGUL KATILAMADIFestivalde Onur Ödülü'nü alan bir diğer isim Yavuz Turgul, sağlık nedenlerinden dolayı geceye katılamadı. Usta yönetmenin ödülünü kızı Nisan Turgul, Eşber Yağmurdereli ve Ali Haydar Bozkurt'tan aldı. Nisan Turgul, babasının gönderdiği "Aranızda olmayı, bu geceyi sizlerle paylaşmayı ve bu çok değerli ödülü kendi ellerimle almayı çok isterdim. Adana Altın Koza Festivali'nin tüm çalışanlarına, sinemaya ruh katan bu nedenle film sevenlerin hala başkenti olan Yılmaz Güney'in şehri Adana'ya beni onurlandırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum, var olun" mesajını okudu. Haluk Bilginer de ödülünü Türk sinemasının usta ismi Hale Soygazi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden aldı. Bilginer, 20 önce röportajda söylediği "Bundan 20 yıl sonraki Haluk Bilginer'i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak" sözlerini hatırlatarak, "20 yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir 20 yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum 20 yıl sonra da buraya geleceğim. Buradan Onur Ödülü almak benim için büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Bu onuru iki çok sevdiğim ustayla paylaşıyor olmak, Yavuz Turgul ve Şerif Sezer ile paylaşıyor olmak benim için büyük bir onur" dedi.

Geceye, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Ödül töreni, Ferhat Livaneli ve orkestrasının verdiği konserle sona erdi.


Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi
Sinemanın ustaları ödüllendirildi

Dolunay Soysert, Altın Koza, Adana, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Sinemanın ustaları ödüllendirildi - Son Dakika


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