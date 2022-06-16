Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi

16.06.2022 15:19

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebiİSTANBUL Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahla saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında mütalaa açıklandı.

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahla saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya 30 Temmuz günü silahla saldırdığı iddiasıyla sanık Recep Çetin'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Recep Çetin, müşteki Enes Kaya ve tarafların avukatları hazır bulundu.

7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Kaya ile sanık Çetin'in arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduklarını, sanığın olay esnasında müşteki Kaya yürüdüğü sırada arkasından gittiğini, elindeki silahla arkasından ateş ettiğini ve geri dönerek kaçtığını aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Recep Çetin'in 'silahla kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada müşteki Enes Kaya şikayetinin devam ettiğini söylerken, sanık avukatı ise açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi
Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi
Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi
Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi

YORUMLAR
500
Songül Karlı'nın eski eşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebi Songül Karlı'nın eski eşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:04:58. #1.12#
SON DAKİKA: Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 7,5 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement