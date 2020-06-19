Sinemaseverler arabalarıyla açık havada buluştu - Son Dakika

Sinemaseverler arabalarıyla açık havada buluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemalara gidemeyenler bir kez daha İstanbul Kozyatağı'nda düzenlenen arabalı açık hava sinemasında buluştu.

Sinemaseverler arabalarıyla açık havada buluştu, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemalara gidemeyenler bir kez daha İstanbul Kozyatağı'nda düzenlenen arabalı açık hava sinemasında buluştu. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu etkinlikte vatandaşlar, Demet Akbağ ve Ata Demirer ikilisinin bir araya geldiği 'Hedefim' Sensin filmini izledi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sinema filmlerinin gösterimleri ertelenirken birçok tiyatro oyunu ve konserler de iptal edildi. Bu sebeple kültürel faaliyetlere uzun süre ara veren vatandaşlar, CarrefourSA'nın ikinci kez düzenlediği arabalı açık hava sinema etkinliğinde buluştu. İstanbul Kozyatağı'ndaki süpermarketin otoparkında gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar Demet Akbağ, Ata Demirer ve Gonca Vuslateri'nin rol aldığı 'Hedefim Sensin' filmini, patlamış mısır ve gazlı içecek eşliğinde izledi.

ÖNLEMLERE BURADA DA DEVAM EDİLİYOR

İkincisini düzenledikleri arabalı açık hava sinemasının ilkinde çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin, koronavirüs tedbirlerinin araçlarda da devam ettiğini söyledi.

Sinema eğlencesinden mahrum kalınmasın diye bu etkinliklere imza attıklarını dile getiren Ebin, "Geçen sefer yaklaşık 100 araca yakın doluluk oranı vardı yine aynı doluluk oranına sahibiz. Korona önlemlerine de dikkat ediyorlar, maskeleri ve dezenfektanları da yanlarında ve biz de araç girişlerinde bunların kontrolünü yapmış olduk" dedi.

FİLMLER İÇİN MÜŞTERİLERİMİZDEN TALEP ALIYORUZ

Müşterilerin açık hava sinemasını iple çektiğini belirten Ebin, "Haftaya da üçüncüsü olacak. Çok mutluyuz çünkü ziyaretçilerimizden hep teşekkür alıyoruz. Çok beğendiklerini iletiyorlar. Türk filmlerinden devam etmek istedik çünkü hem nostalji olsun hem de Türk filmlerine sahip çıkmamız da çok önemli. Dolayısıyla ilk filmimize Yeşilçam ile başladık. Bu sefer de bir komedi filmi var. Planımız Türk filmleriyle devam etmek yönünde. Hangi filmi izlemek istedikleriyle ilgili müşterilerimizden de talep alıyoruz. Film seçimlerimize bunlara göre devam ediyoruz" diye konuştu.

ARABADA SİNEMA KEYFİ BODRUM VE MARMARİS'TE DE DEVAM EDECEK

Ebin, "Hem İstanbul'da devam etmeyi hem de ilerleyen dönemde Bodrum ve Marmaris'te yine kendi mağazalarımızın olduğu yerlerde yazın 'ne lazımsa'nın arkasında durup sinema eğlencesini devam ettireceğiz. 200 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerimize ücretsiz bilet hediye ediyoruz. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Sağlık koşullarına da dikkat etmeleri de bizim için çok önemli. Yaz boyu bu şekilde hep beraber eğleneceğiz. Kısıtlı bir dönemdeyiz ama yine de mutlu olmayı bir şekilde öğreneceğiz. Umarım hızlıca bu süreçleri hep beraber atlatırız" dedi.

ESKİ AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİNİ YAŞADIK

64 yaşındaki Birsen ve Metin Bilgin çifti, arabalı açık hava sinemasının kendilerine eski günleri hatırlattığını söyledi. Birsen Bilgin, "Çok güzel bir organizasyon hazırlamışlar. Korona sürecini maalesef oturarak geçiriyoruz. Elimizde telefon, karşımızda televizyon, bazen kitaplarımızla rutin yaşıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Bu yüzden sinema çok keyifli ve güzel oldu" dedi. Metin Bilgin ise, "Uzun süredir evlerimizde kapalı kaldık ve canımız çok sıkıldı. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemedik. Bu organizasyon bizler için sevindirici oldu" diye konuştu.

EVDE İZLENEN FİLM İLE ARASINDA ÇOK FARK VAR

Filmi izlemeye kızlarıyla birlikte gelen Nilgün Tezer, "Sinemanın tadını çıkartmaya geldik. Daha önce seyrettiğim bir filmdi ama önemli olan bu ambiyansın içinde bulunmaktı. Koronavirüs sürecinde hayatımda izlemediğim kadar sinema filmi izledim. Evde seyretmekle, sinemada seyretmek arasında çok büyük fark var. Bu ortamda olmak çok daha keyifli. Kuruyemişler, cipslerden oluşan sinema paketimizi hazırlayıp geldik" ifadelerini kullandı.

Filmi daha önce de izleyen Murat Dilgen ise, "Bu filmi daha önce de izlemiştik ve tekrar izlemekten sıkılmayacağımız bir film olduğu için geldik. Güzel bir sosyal etkinlik ve ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyoruz" dedi.


Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sinemaseverler arabalarıyla açık havada buluştu - Son Dakika

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