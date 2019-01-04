Sinematek'te "Berlin Zamanı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Yeniden Sinematek' gösterimleriyle sürdürdüğü sinema keyfinde bu kez "Berlin Hikayeleri" temasıyla beyaz perdede. Ocak ayında sinema tarihinin önemli filmlerini İzmirlilerle buluşturmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile Seferihisar, Aliağa ve Selçuk'taki gösterimlerle sinemaseverleri bambaşka bir dünyaya götürecek.

Berlin'in baş döndüren yaşamı

Carl Mayer ve Karl Freund tarafından kaleme alınan 1927 yapımı Alman sessiz filmi "Berlin: Büyük Bir Şehrin Senfonisi", Walter Ruttmann tarafından yönetildi. Berlin'in bir gününü anlatan film, Sovyet montaj teorisine uygun olarak çekildi.Weimar dönemi Almanya'sında başkent Berlin'in gün boyunca süren baş döndürücü yaşamına tanıklık ettiren film, makinelerin çılgın ritmine kapılan insanları gösteriyor. Film, aynı zamanda, 2. Dünya Savaşı'yla birlikte yerle bir olan şehrin neredeyse belgesi olma özelliğine sahip.

Film, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeniden Sinematek" programı çerçevesinde 4 Ocak Cuma akşamı İzmir Sanat - Büyük Salon,8 Ocak Salı akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi, 9 Ocak Çarşamba akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salonu ve 10 Ocak 20.00 Perşembe akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Filmlerin başlama saatleri 20.00.

İtalyan yapımı Alman filmi

"Sıfır Yılı", Roberto Rossellini'nin dramatik, Yeni Gerçekçi bir filmi..1948 İtalya yapımı film, Türkiye'de ilk kez Mart 1966'da Türk Sinematek Derneği'nde gösterildi. İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini ve savaş sonrası Berlin şehrinin halini, sefaleti v e bireylerin birbirlerine karşı olan acımasız tutumunu tüm gerçekliğiyle yansıtan film, çekildiği dönemde çok ses getirdi. 11 Ocak'ta İzmir Sanat - Büyük Salon'da gösterime sunulacak "Sıfır Yılı", 22 Ocak'ta Aliağa, 23 Ocak'ta Seferihisar'da, 31 Ocak'ta ise Selçuk'ta izleyiciyle buluşacak.

Berlin'de komedi

"Bir, İki, Üç",Billy Wilder tarafından yönetilen ve senaryosu Wilder ile I. A. L. Diamond tarafından yazılan 1961 yapımıAmerikan komedi filmi..

18 Ocak Cuma saat 20.00'de İzmir Sanat - Büyük Salon'da izleyici ile buluşacak filmin konusu özetle şöyle:

Savaş sonrası Batı Berlin'de Coca Cola firmasının müdürlüğünü yapan MacNamara (J.Cagney) işleri yolunda giderken, Amerika'daki müdüründen aldığı bir telefonla müdürünün çapkın kızı Scarlett'in Berlin'e geleceğini öğrenir. Müdürü ondan kızına ailece göz kulak olmalarını ister. Bu durum MacNamara'nın tüm düzenini bozar.

En iyi yönetmen ödüllü film

Senaryosunu Peter Hanke ve Wim Wenders'in birlikte yazdığı ve Wim Wenders'in yönettiği "Berlin Üzerindeki Gökyüzü",Berlin'de gezen iki meleğin öyküsünü anlatıyor. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünü getiren filmde, Daniel ve Cassiel isimli iki melek, insanlara görünmeseler de tüm yalnız ve depresif ruhlara yardım ediyor. Meleklerin şehirdeki yolculuğunun nefes kesici siyah beyaz karelerle yansıtıldığı filmde, kamera insandan insana, duvar ve binaların içinden süzülerek ilerlerken izleyiciyi de adeta büyülüyor.

Film, 25 Ocak Cuma İzmir Sanat - Büyük Salon'da gösterime girecek.