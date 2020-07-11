SinemaTV şimdi TV'de - Son Dakika

SinemaTV şimdi TV'de

Aksiyondan komediye 6 farklı kanalın yer aldığı SinemaTV kanalları ve bin 500'ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneği Vodafone TV izleyicileriyle buluşuyor.

Aksiyondan komediye 6 farklı kanalın yer aldığı Sinema TV kanalları ve bin 500'ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneği Vodafone TV izleyicileriyle buluşuyor.

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz itibarıyla SinemaTV kanallarını ve SinemaHemen seç-izle filmlerini portföyüne katan Vodafone TV, kullanıcıları için SinemaTV, Sinema Aile, Sinema Aksiyon, Sinema 1001, Sinema Komedi ve Sinema Yerli'den oluşan 6 farklı kanal sunuyor. Ayrıca, bin 500'ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneği de Vodafone TV izleyicileriyle buluşuyor. Vodafone TV kullanıcıları böylece, Warner, Sony, Paramount, Fox ve Disney stüdyolarından gelen yabancı güncel ve katalog filmlerin yanında Avşar, Boyut, BKM, Fanatik, Limon, NuLook, TAFF gibi önemli yerli yapımcıların yepyeni ve kültleşmiş eserlerine de ulaşabilecek. Kullanıcılar, SinemaTV içeriklerini ve çok daha fazlasını, hiçbir ek ücret ödemeden, paketleri çerçevesinde seyredebilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'nin dört bir yanında müşterilere kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda sinemasever müşterilerimiz için portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Hollywood stüdyolarının ve bağımsız sinemanın en başarılı örneklerinin yanı sıra en iddialı yerli yapımları ve dünyaca ünlü dizileri içeren SinemaTV kanallarını ve bin 500'ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneğini izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2008 yılından beri 7 gün 24 saat kesintisiz yayın yapan SinemaTV kanalları, Hollywood stüdyolarının ve bağımsız sinemanın en başarılı örneklerinin yanı sıra en iddialı yerli yapımları ve dünyaca ünlü dizileri yayınlıyor. SinemaTV kanal ailesinde sinema tarihinde kült olmuş filmlerin yayınlandığı Sinema 1001; en iyi aşk ve romantik komedi filmlerinin olduğu Sinema Komedi; nefes kesici aksiyon, macera, korku ve gerilim filmlerinin yayınlandığı Sinema Aksiyon; tüm aile bir arada izlenebilecek en başarılı animasyonlar, eğlenceli film ve dizilerin yayınlandığı Sinema Aile; Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri ve Türk sinemasının en sevilen filmlerinin yayınlandığı Sinema Yerli kanalları yer alıyor.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80'i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor. Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirildi.

TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SinemaTV şimdi TV'de - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:58 Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:32:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SinemaTV şimdi TV'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]