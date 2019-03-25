Sinemaya Genç Yetenekler Bu Akademide Yetişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen "Ortadoğu Sinema Akademisi"nde sinema sektörüne oyuncu, kurgucu, yönetmen ve senaristlere yönelik eğitimler başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen "Ortadoğu Sinema Akademisi"nde sinema sektörüne oyuncu, kurgucu, yönetmen ve senaristlere yönelik eğitimler başladı.



UMED tarafından dernek merkezinde düzenlenen akademide, tecrübeli senarist, oyuncu, kurgucu ve yönetmenler yabancı ülkelerden gelen 55 öğrenciye ücretsiz ders veriyor.



Akademi kapsamında öğrenciler kendi hikayelerini anlatan senaryo yazarak usta yönetmenler rehberliğinde bir belgesel filmi çekecek ve gala gecesinde sertifika töreni öncesinde bunlar izletilecek.



Proje Koordinatörü Ubeyt Deniz, gazetecilere açıklamasında, "Sektörden önemli isimler bu projeyle bir araya geliyor. İlerleyen haftalarda sürpriz isimlerin katılacağı atölyeler düzenleyeceğiz. Yabancı öğrenciler, sinemaya dair büyük bir fırsat yakalamış olacaklar." ifadelerini kullandı.



Kurgu ve montaj dersleri veren Emre Uğantaş da çekilen sahnelerin değiştirilen kurgularıyla birçok farklı film ya da dizi elde edilebileceğini anlattı.



Derste ilk kez film simülasyonu kullanıldığını bildiren Uğantaş, "Araştırmalarıma göre Türkiye'deki eğitimlerde daha önce film simülasyonu kullanılmadı. İlk kez çekim tekniklerini ve kamera açılarını simülasyon aracılığıyla anlatıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Sinopsis, çekeceğiniz filmin fragmanı gibidir"



Senaryo derslerine giren Öykü Yılmaz ise senaryo yazmanın tekniklerini ve aşamalarını yabancı öğrencilere anlatarak, şunları kaydetti:



"Öğrencilerin senarist ve yapımcıların kullandığı kavramları bilmesi gerekiyor. Eğer bir senaryo yazacaksanız, sinopsis nedir, tretman nedir, bilmelisiniz. Sinopsis senaryonun konusunu özetlemenizdir. Kısaca çekilecek filmin fragmanıdır."



"Sinema Tarihi" dersini anlatan Hasan Basri Özdemir ise kameranın icadından sonra Lumiere kardeşlerin çektiği "Trenin gara gelişi" filminin insanlar üzerinde paniğe neden olduğuna işaret ederek, "Trenin gara gelişi ilk film olarak kabul ediliyor. İnsanlar ilk kez izlediklerinde büyük bir panik ve izdihamla kaçıştılar. Trenin gerçekten üzerilerine geldiğini düşünerek filmi gerçek sandılar." ifadelerini kullandı.



Gitar eşliğinde film-müzik ilişkisi anlatıldı



Yönetmen Armağan Pekkaya ise bir yönetmeni filmin çekim aşamalarında nelerin beklediğini öğrencilere örneklerle anlattı.



Pekkaya, yönetmenin oyuncu ve müzik seçimlerinde dikkatli olması ve kendisini iyi anlayabilecek takım arkadaşlarıyla çalışması gerektiğini vurguladı.



Derse konuk olarak gelen Tolga Akkuş da filmde kullanılan müziklerin önemini anlatarak, gitarıyla film müziği çaldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var

CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı

Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı