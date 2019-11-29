Son Dakika Haberleri: "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" Projesi
Son Dakika Güncel 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' Projesi - Son Dakika

"Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" Projesi

6 saat önce

Kırıkkale'de "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" Projesi kapsamında bin 727 öğrenci ücretsiz sinemaya götürülecek.

Kırıkkale'de "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" Projesi kapsamında bin 727 öğrenci ücretsiz sinemaya götürülecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2019-2020 eğitim yılı içerisinde orta öğretim öğrencilerine bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film seyretme imkanı sunulacağını belirtti.

Kırıkkale'de bu proje için bin 727 öğrenci kontenjanın ayrıldığını aktaran Demiröz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Projede öncelikli hedef hiç sinemaya gidememiş dezavantajlı öğrenci gruplarıdır. Bu proje ile orta öğretim öğrencileri arasında milli kültürel değerler hakkında bilinç ve farkındalık oluşturmak, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve öğrencilerde anı duygusu oluşturmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında bakanlığımızın belirleyip önerdiği 'Masal Şatosu: Sihirli Davet ve Konuşan Hayvanlar' adlı filmlerin gösterimi Sinema Genel Müdürlüğünün belirlediği salonlarda gerçekleştirilecektir. Projenin Türkiye genelinde film gösterim maliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacaktır."

Demiröz, bu projeden faydalanacak okul ve öğrencilerin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirleneceğini dile getirerek, Kırıkkale Belediye Başkanlığı veya ilçe belediyelerinin de belirlenen öğrencilerin ulaşımını sağlayacağını kaydetti.

Ayrıca, sinemaya gelen her öğrenciye patlamış mısır ile su ikramının yapılacağını belirten Demiröz, 2-6 Aralık tarihleri arasında filmlerin gösterime sunulacağını anlattı.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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