Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak

03.06.2022 12:39
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesini yeniden hayata geçirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesini yeniden hayata geçirdi. İstanbul Sinema Müzesi - Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen toplantıda konuşan, "Anadolu'da yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız ve her yıl sinemayla daha önce buluşmamış 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesinin açılışına katılan minikler 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' filmini izledi. Projenin tanıtımının gerçekleştirildiği programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Film çıkışında konuşan Ersoy, proje ile 81 ilde toplam 1 milyon çocuğun daha sinema ile buluşturulacağını söyledi.

"YIL BOYUNCA AĞIRLIKLI OLARAK ANADOLU'DA DEVAM EDECEK"

Ersoy, "Bu proje bakanlığımızın pandemi öncesi başlattığı bir projedir. Amaç, sinema kültürünün küçük yaşta çocuklara kazandırılması. Ağırlıklı olarak da hedefimiz, Anadolu'da yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız ve her yıl sinemayla daha önce buluşmamış 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak. Sinema Salonları Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak iş birliği yapıyoruz ve onları ilk kez sinema ile buluşturuyoruz. Bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi düzenleniyor. Atlas Sineması'nda bu etkinliği başlatmak istedik. Bu etkinliğimiz yıl boyunca ağırlıklı olarak Anadolu'da devam edecek. Oradaki çocukların sinemaya ulaşması daha zor oluyor, onların sinema ile buluşmasını sağlayacağız. Beyoğlu Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri paralel zamanda başladılar, dolu dizgin devam ediyor. Çok güzel bir katılım var, bu bizi mutlu ediyor" dedi.

"BU BAŞLANGICI FARKLI ŞEHİRLERE YAYMAK İSTİYORUZ"

"Her geçen gün etkinlik sayısını da artırıyoruz" diyen Ersoy, "Gelen tepkiler de çok olumlu. O açıdan bu etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırarak devam etmek istiyoruz. Buradaki esas amacımız bir başlangıç yapmaktır. Bu başlangıcı farklı şehirlere yaymak istiyoruz. Zaten özel kültür kuruluşlarımız, kurumlarımız devamını getiriyorlar. Her sene daha fazla katılım oluyor ve katılım arttıkça bakanlığın payı azalıyor. Esas istediğimiz budur. Özel kurumlar, kültür sanat kurumları tarafından bu etkinlik sahiplenilsin ve bu rota sadece festivalle sınırlı kalmasın, rota yıl boyu devam etsin. Biz yılda iki kez festivallerle destekliyoruz. Ben rota güzergahını Beyoğlu ve başkentte uzun süre gezdim. Bizim rota üzerinde sanat kurumları, sanat dükkanları, kültür ekonomisi oluşmaya ve buraya taşınmaya başlamış olduğunu gördüm. Bu da sevindirici. Halk tarafından da benimsenmiş, kültür ve sanat üreten sanatçılarımız tarafından da benimsenmiş. Hedeflediğimiz doğrultuda gelişerek devam ediyor" diye konuştu.


Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
Bakan Ersoy: Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak
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Kaynak: DHA

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