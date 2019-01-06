Sinemaya yeni düzenleme geliyor
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifreyle rakamları görebilecek" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, "Bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifreyle rakamları görebilecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:25
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