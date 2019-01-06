Son Dakika Haberleri: Sinemaya yeni düzenleme geliyor

Sinemaya yeni düzenleme geliyor

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifreyle rakamları görebilecek" dedi.

Sinemaya yeni düzenleme geliyor, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifreyle rakamları görebilecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:25 

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Ekonomi
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