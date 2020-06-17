Sinemaya yerli film' damgası - Son Dakika

Türk filmleri son 5 yılda "beyaz perde"ye damgasını vurdu. 2019 yılında gösterime giren yerli film sayısı 2015 yılına göre yüzde 35,21 artarken, 5 yılda bu filmleri izleyen seyirci sayısı 170 milyona yaklaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2015-2019 döneminde sinema salonu sayılarında artış olurken, seyircilerin yerli filmlere ilgisi de dikkati çekti.



Sinema salonu sayısı, 2015'te 2 bin 356 iken, geçen yıl yüzde 19,94'lük artışla 2 bin 826'ya ulaştı.



Bu dönemde Türkiye genelindeki sinema seyirci ise yüzde 1,17 azalarak geçen yıl sonu itibarıyla 56 milyon 479 bin 209'a geriledi.



Gösterilen yerli film sayısı 2019'da 2015 yılına kıyasla yüzde 35,21 artarak 29 bin 64'e çıktı.



Yabancı film sayısı da aynı dönemde yüzde 42,17 yükselişle 39 bin 322'ye ulaştı. 5 yıllık dönemde, 128 bin 620'si yerli, 166 bin 75'i yabancı olmak üzere toplam 294 bin 695 film gösterildi.



Bu dönemde, sinemaya giden 169 milyon 927 bin 745 seyirci yerli, 132 milyon 213 bin 981 seyirci yabancı filmleri izledi. Böylece 2015-2019 döneminde toplam 302 milyon 141 bin 726 sinema seyircisinin yüzde 56,24'ü yerli filmleri tercih etmiş oldu.



5 yılda 34,6 milyon tiyatro izleyicisi



Tiyatro salonu sayısı geçen yıl, 2015'e göre yüzde 6,5 artarak 719'dan 766'ya, koltuk sayısı da yüzde 36,98 artışla 258 bin 932'den 354 bin 688'e yükseldi. Tiyatro seyirci sayısı son 5 sezonda yüzde 34,95 yükselerek 2018-2019 sezonu itibarıyla 7 milyon 899 bin 547'ye ulaştı.



Bu dönemde tiyatrolarda gösterilen telif oyunların sayısı yüzde 16,41 artış göstererek 26 bin 253, çeviri oyun sayısı da yüzde 32,87 artışla 7 bin 582 olarak kayıtlara geçti. Tiyatrolarda son 5 sezonda toplam 154 bin 370 oyun sahnelenirken, bunların 120 bin 313'ünü telif, 34 bin 57'sini çeviri oyunlar oluşturdu.



Aynı dönemde, 26 milyon 422 bin 610 seyirci telif, 8 milyon 194 bin 907 seyirci çeviri oyunları izledi. Böylelikle, son 5 sezonda tiyatroya giden toplam 34 milyon 617 bin 517 seyircinin yüzde 76,32'si telif tiyatro performanslarını izlemiş oldu.