Son Dakika Haberleri: Sinemia Şikayetleri: "Bilet Katkı Payı" Ne Oluyor?

Sinemia Şikayetleri: "Bilet Katkı Payı" Ne Oluyor?

1 saat önce

Sinemia platformu ile ilgili gerek bize ulaşan gerekse de internette pek çok şikayet dile getirilmeye başlandı.

Sinemia platformu ile ilgili gerek bize ulaşan gerekse de internette pek çok şikayet dile getirilmeye başlandı. Ayrıca bu şikayetler sadece ülkemizden değil, ABD'deki kullanıcılardan da geliyor. Biz de bu videomuzda, dile getirilen şikayetleri konuştuk.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: Youtube
Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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