Sinemia Şikayetleri: "Bilet Katkı Payı" Ne Oluyor?
1 saat önce
Sinemia platformu ile ilgili gerek bize ulaşan gerekse de internette pek çok şikayet dile getirilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: Youtube
Sinemia platformu ile ilgili gerek bize ulaşan gerekse de internette pek çok şikayet dile getirilmeye başlandı. Ayrıca bu şikayetler sadece ülkemizden değil, ABD
'deki kullanıcılardan da geliyor. Biz de bu videomuzda, dile getirilen şikayetleri konuştuk.
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