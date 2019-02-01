Son Dakika Haberleri: Sinemia'ya Ertelenen Bilet Özelliği Geldi

Sinemia'ya Ertelenen Bilet Özelliği Geldi

1 saat önce

Sinemia, uluslararası rakipleri ile rekabeti artırmak için üyelik fiyatlarında indirime gitti ve abonelerin kullanmadıkları bilet haklarından birini bir sonraki ay kullanabilmesini sağlayan 'ertelenen bilet' özelliği getirdi.

Sinemia'ya Ertelenen Bilet Özelliği Geldi, System.String[]
Üyelerine, abone oldukları plana göre sinema salonlarında ayda bir ya da sınırsız film izleme olanağı sunan Sinemia, en büyük rakibi olan MoviePass ile rekabeti artırmak için agresif bir fiyatlandırma hamlesi gerçekleştirdi.




MoviePass'in geçtiğimiz hafta sınırsız abonelik seçeneğini geri getireceğini işaret etmesinden sonra Sinemia, abonelik ücretlerinde indirime gittiğini duyurdu ve abonelerine ayda bir film seçeneği sunduğunu açıkladı.



Dahası Sinemia, müşterilerine ertelenen bilet seçeneği sunarak bir sonraki aya bir sinema bileti erteleme hakkı sunuyor. Böylece bu ay kullanmadığınız sinema bileti haklarınızdan en azından biri, bir sonraki ay yeniden üyeliğinize ekleniyor.




Ertelenen bilet seçeneği şu an için yalnızca ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki Sinemia aboneleri için geçerli olacak. Gelecekte Türkiye'de de benzer bir erteleme seçeneği sunulur mu, şu an için bir fikrimiz yok. Fakat Sinemia'nın ülkemizde ciddi bir müşteri potansiyelinin olması, ilerleyen zamanlrda bu seçenekle karşılaşma ihtimalimizi güçlü kılıyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:46 

Teknoloji
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