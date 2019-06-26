Son Dakika Haberleri: Sinerji Hareketi Derneği Kazım Kurt'u ziyaret etti
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Sinerji Hareketi Derneği Kazım Kurt'u ziyaret etti

1 saat önce

Sinerji Hareketi Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam ile Yönetim Kurulu Üyeleri Katıldı.

Sinerji Hareketi Derneği Kazım Kurt'u ziyaret etti, System.String[]

Ziyarette, Başkan Kurt ile Çam bir süre sohbet etti. Başkan Kurt'a Sinerji Hareketi Derneği'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Çam, yürütecekleri projeler için Başkan Kurt'tan destek istedi.

Soner Çam ve arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin demokratik kitle örgütlerine her zaman destek verdiğini söyledi. Başkan Kurt, bu desteğin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:21 Kaynak: Bültenler
Odunpazarı Belediyesi, Güncel
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