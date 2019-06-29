Son Dakika Haberleri: Sinerji Hareketi Derneği'nden Başkan Ataç'a ziyaret
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Sinerji Hareketi Derneği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

7 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinerji Hareketi Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

Sinerji Hareketi Derneği'nden Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinerji Hareketi Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bu kez Sinerji Hareketi Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Ataç bu kapsamda Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam ve yönetimini makamında ağırladı. Buluşmada Çam, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
Eskişehir, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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