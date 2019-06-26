Son Dakika Haberleri: Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Haber

Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti

48 dakika önce

Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti, System.String[]
Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ziyarette, Başkan Kurt ile Çam bir süre sohbet etti. Başkan Kurt'a Sinerji Hareketi Derneği'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Çam, yürütecekleri projeler için Başkan Kurt'tan destek istedi.

Soner Çam ve arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin demokratik kitle örgütlerine her zaman destek verdiğini söyledi. Başkan Kurt, bu desteğin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Çarpıcı İmamoğlu anketi: Anadolu'daki karşılığı yüzde 60'lara dayandı Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:36:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]