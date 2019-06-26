Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti
48 dakika önce
Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Sinerji Hareketi Derneği yöneticileri Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
'u ziyaret etti.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Ziyarette, Başkan Kurt ile Çam bir süre sohbet etti. Başkan Kurt'a Sinerji Hareketi Derneği'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Çam, yürütecekleri projeler için Başkan Kurt'tan destek istedi.
Soner Çam ve arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi
'nin demokratik kitle örgütlerine her zaman destek verdiğini söyledi. Başkan Kurt, bu desteğin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR
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