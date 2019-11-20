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'Sineyimillet' kararını açıklayan HDP erken seçim çağrısında bulundu
6 saat önce
'Sineyimillet' kararını açıklayan HDP erken seçim çağrısında bulundu
Doğu ve Güneydoğu'da HDP'ye bağlı 25 belediyeye kayyum atanmasının ardından Meclis'ten çekilebileceği belirtilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) 'elde ettiğimiz kazanımları sonuna kadar savunacağız.' açıklamasını yaptı.
Meclis'ten çekilmeyeceklerini açıklayan HDP, erken seçim talebinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:19
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