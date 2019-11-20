Son Dakika Haberleri: 'Sineyimillet' kararını açıklayan HDP erken seçim çağrısında bulundu
Son Dakika Dünya 'Sineyimillet' kararını açıklayan HDP erken seçim çağrısında bulundu - Son Dakika Dünya

'Sineyimillet' kararını açıklayan HDP erken seçim çağrısında bulundu

6 saat önce

'Sineyimillet' kararını açıklayan HDP erken seçim çağrısında bulundu

'Sineyimillet' kararını açıklayan HDP erken seçim çağrısında bulundu, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu'da HDP'ye bağlı 25 belediyeye kayyum atanmasının ardından Meclis'ten çekilebileceği belirtilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) 'elde ettiğimiz kazanımları sonuna kadar savunacağız.' açıklamasını yaptı.


Meclis'ten çekilmeyeceklerini açıklayan HDP, erken seçim talebinde bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Halkların Demokratik Partisi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı: Babası, annesini başkalarıyla fuhşa zorlamış
Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz Görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:44:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Sineyimillet' kararını açıklayan HDP erken seçim çağrısında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]