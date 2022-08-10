Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...

Kaynak: Xinhua

Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Singapur Ulusal Günü'nü Havai Fişek Gösterisiyle Kutladı - Son Dakika

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