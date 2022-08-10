SİNGAPUR, 10 Ağustos (Xinhua) -- Singapur'daki 57. Ulusal Gün kutlamaları sırasında havai fişekler gökyüzünü aydınlattı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Singapur, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Singapur Ulusal Günü'nü Havai Fişek Gösterisiyle Kutladı - Son Dakika
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