Dev Pandalar Kai Kai ve Jia Jia'nın Singapur'da Kalışları 5 Yıl Daha Uzayacak

SİNGAPUR, 3 Eylül (Xinhua) -- Singapur'un nehir temalı vahşi yaşam parkı River Wonders'ta 10 yıldır yaşamakta olan dev pandalar Kai Kai ve Jia Jia'nın Singapur'da kalışları beş yıl daha uzayacak. Uzatma anlaşması Cuma günü, Singapur'un Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Low Yen Ling ile Çin'in Singapur Büyükelçisi Sun Haiyan'ın da hazır bulundukları bir törende imzalandı

Singapur'un nehir temalı vahşi yaşam parkı River Wonders'ta, dev panda Jia Jia (solda) ve yavrusu Le Le, Jia Jia'nın 14. doğum gününü yiyecek hediye kutularıyla kutluyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un nehir temalı vahşi yaşam parkı River Wonders'ta, dev panda Jia Jia 14. doğum gününü yiyecek hediye kutularıyla kutluyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un nehir temalı vahşi yaşam parkı River Wonders'ta 15. yaş gününü bambu pastası yiyerek kutlayan dev panda Kai Kai görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un nehir temalı vahşi yaşam parkı River Wonders'ta, dev panda Jia Jia (solda) ve yavrusu Le Le, Jia Jia'nın 14. doğum gününü yiyecek hediyeleriyle kutluyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'un nehir temalı vahşi yaşam parkı River Wonders'ta, dev panda yavrusu Le Le, annesi Jia Jia'nın 14. doğum gününü, annesine verilen hediyeleri açarak kutluyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)