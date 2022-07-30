Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar - Son Dakika
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Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar

30.07.2022 16:51
Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar

SİNGAPUR, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bir dizi çiçek ve bahçecilik gösterisine ev sahipliği yapan Singapur Bahçe Festivali, 30 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SİNGAPUR, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bir dizi çiçek ve bahçecilik gösterisine ev sahipliği yapan Singapur Bahçe Festivali, 30 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar

Singapur'daki Singapur Bahçe Festivali'nin medya ön gösteriminin bir parçası olarak düzenlenen Gösteri Bahçesi yarışmasına katılan çalışmaları inceleyen insanlar, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar

Singapur'daki Singapur Bahçe Festivali'nin medya ön gösteriminin bir parçası olarak düzenlenen Gösteri Bahçesi yarışmasına katılan çalışmaları inceleyen insanlar, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar

Singapur'daki Singapur Bahçe Festivali'nin medya ön gösteriminin bir parçası olarak düzenlenen Gösteri Bahçesi yarışmasına katılan çalışmaları inceleyen insanlar, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Singapur, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar - Son Dakika
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