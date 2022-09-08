SİNGAPUR, 8 Eylül (Xinhua) -- Güz Ortası Festivali öncesinde Singapur'un Çin Mahallesi'nde kurulan dekorlar, 7 Eylül 2022. Festival bu yıl 10 Eylül'e denk geliyor.(Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Eylül, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Singapur Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
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