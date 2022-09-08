Singapur Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Singapur Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor

08.09.2022 15:00
Singapur Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor

SİNGAPUR, 8 Eylül (Xinhua) -- Güz Ortası Festivali öncesinde Singapur'un Çin Mahallesi'nde kurulan dekorlar, 7 Eylül 2022. Festival bu yıl 10 Eylül'e denk geliyor.

SİNGAPUR, 8 Eylül (Xinhua) -- Güz Ortası Festivali öncesinde Singapur'un Çin Mahallesi'nde kurulan dekorlar, 7 Eylül 2022. Festival bu yıl 10 Eylül'e denk geliyor.(Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Çin'in Sichuan Eyaletinde Depremden Etkilen En Çocuklar İçin Bir Merkez Kuruldu Çin'in Sichuan Eyaletinde Depremden Etkilen En Çocuklar İçin Bir Merkez Kuruldu Çin'in Liaoning Eyaletinde Ahududu Hasadı Çin'in Liaoning Eyaletinde Ahududu Hasadı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
15:02 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:13:48. #1.12#
SON DAKİKA: Singapur Güz Ortası Festivali'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement