Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın - Son Dakika
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Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

09.08.2022 15:45
Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- İki aylık yavru Malezya tapiri Bayu, Singapur Gece Safarisi hayvanat bahçesinde basın karşısına ilk kez çıkarıldı.

SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- İki aylık yavru Malezya tapiri Bayu, Singapur Gece Safarisi hayvanat bahçesinde basın karşısına ilk kez çıkarıldı.

Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

İki aylık Malezya tapiri Bayu (solda), Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

İki aylık Malezya tapiri Bayu (solda), Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Singapur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın - Son Dakika

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