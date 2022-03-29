Singapur Başbakanı Lee, ABD'nin Asya-Pasifik'teki varlığının önemine işaret etti - Son Dakika
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Singapur Başbakanı Lee, ABD'nin Asya-Pasifik'teki varlığının önemine işaret etti

29.03.2022 11:20
Singapur Başbakanı Lee, ABD'nin Asya-Pasifik'teki varlığının önemine işaret etti

ABD'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ABD'nin Asya-Pasifik'teki varlığının, bölgenin barış, istikrar ve refahının devamı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ABD'nin Asya-Pasifik'teki varlığının, bölgenin barış, istikrar ve refahının devamı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Straits Times'daki habere göre, Singapur Başbakanı Lee, Washington'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü.

Lee ve Austin, görüşmede iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini ve ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki varlığının önemini ele aldı.

Lee, görüşmede Singapur ve ABD'nin, mükemmel ve uzun süredir devam eden ikili savunma ilişkilerine sahip olduğunu belirterek, bunları Singapur ve ABD arasındaki güçlü ortaklığın kilit unsurları olarak nitelendirdi.

ABD'nin Asya-Pasifik'teki varlığının, bölgenin barış, istikrar ve refahının devamı için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Lee, Singapur'un, ABD'nin Asya'daki askeri varlığını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Austin de Singapur'un, ABD'nin en değerli savunma ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Singapur'un ABD'ye verdiği desteğin, "ABD'nin Hint-Pasifik'teki varlığının bir dayanağı" olduğunu ifade eden Austin, "Askeri iş birliğimiz uzun zamandır bölgede güvenliğin sağlanmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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