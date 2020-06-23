Singapur Başbakanı Lee erken seçim çağrısı yaptı

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen erken seçim çağrısı yaptı.

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