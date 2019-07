Singapur Büyükelçisi Han: "Mersin'i çok önemli bir iş ortağı olarak görüyoruz"

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Mersin'i çok önemli bir iş ortağı olarak gördüklerini belirterek, önümüzdeki süreçte Singapur'dan daha fazla yatırımcının Mersin'e gelmesi beklentisi içinde olduklarını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Singapurlu yatırımcıları Mersin'e yatırım yapmaya çağırarak, "Karşılığını alırlar, pişman olmazlar" dedi.



Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele ve beraberindeki heyetle birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Mersin ile Singapur arasındaki ticari ilişkiler ile yatırım olanakları ele alındı.



"Liman işletmelerinin her türlü sorununun çözümünde yardımcı olacağım"



Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamanın kendileri için onur verici olduğunu belirten Seçer, konuk büyükelçiye, ilk kez ziyaret ettiği Mersin ile ilgili bilgiler verdi. Mersin'in, Akdeniz'in en güzel kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Seçer, "Burada kendi ülkesini ilgilendiren önemli bir yatırım var. Mersin Uluslararası Limanı, kentimiz için de önemli bir kurum. Limanımız, Türkiye'nin ekonomik açıdan son derece önemli bir limanı. Sadece Türkiye'nin değil, bölgenin, Ortadoğu'nun, Kafkasların transit ticaret yapma imkanı bulduğu ender limanlardan biri. Bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısı. Bunun farkında olan bir belediye başkanı olarak, liman işletmelerinin karşılaştıkları her türlü sorunda işbirliği içerisinde olacağımı, sorunların çözümünde her zaman yardımcı olacağımı göreve geldiğim ilk günlerde yöneticilerine aktarmıştım" diye konuştu.



"Singapurlu yatırımcılar Mersin'e yatırım yapsınlar. Karşılığını alırlar, pişman olmazlar"



Mersin'in kalkınmasını, ekonomik olarak gelişmesini istediğini vurgulayan Seçer, Singapurlu yatırımcılara çağrı yaparak, Mersin'e gelmelerini istedi. Mersin'e, dünyanın her tarafından yatırımcıların gelmesini istediğini söyleyen Seçer, "Bütün yatırımcılara güven vermek istiyorum. Sermaye; rahat edeceği, huzur bulacağı ve kazanacağı bölgeleri seçer. Buradan, Sayın Büyükelçi nezdinde tüm Singapurlu yatırımcılara da bir mesaj göndermek istiyorum; Mersin'e yatırım yapsınlar. Bunun karşılığını alırlar, pişman olmazlar. Mersin son derece bereketli bir kenttir. Çok yakın zamanda da sadece Türkiye'nin ve bölgenin değil, dünyanın parlayan yıldızı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Limanın rahat çalışması için her türlü işbirliğine hazırım"



Mersin Limanı'na verdikleri desteklere de değinen Seçer, Mersin Limanı ne kadar hareketli olursa Türkiye ekonomisinin de o derece hareketleneceğine dikkat çekti. Liman vasıtasıyla ihracatın daha fazla olmasını arzu ettiğini vurgulayan Seçer, limanın rahat çalışması için her türlü işbirliğine hazır olduğunu daha önce MIP yetkililerine söylediğini aktardı. Göreve gelir gelmez liman önü trafiğinin rahatlatılması konusunda işbirliği istediğini ve MIP'nin da destek verdiğini anlatan Seçer, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve MIP katkılarıyla bir çalışma yapılması için belediye olarak ilk adımı attıklarını anımsattı. Limana otoban bağlantı yolu için gerekli olan imar değişikliğini süratle gerçekleştirdiklerini kaydeden Seçer, şöyle devam etti: "Şimdi beklentim; MIP'e ve Devlet Demiryollarına düşen görevi yerine getirmeleri, orada gerçekleşecek olan yol ve inşaat çalışmalarının bir an önce bitmesi. Bunun gerçekleşmesi durumunda önemli bir sorun, Mersin'in üzerinde yük olmaktan çıkacak. Hem Mersin'in girişi güzelleşecek hem trafik rahatlayacak. Bu da hem limana hem de Mersin'e fayda sağlayacak."



"Mersin'i çok daha önemli bir iş ortağı olarak görüyoruz"



Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han da belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla Seçer'i tebrik etti. Singapur'un, Türkiye'yi çok önemli bir iş ortağı olarak gördüğünü, ancak Mersin'i çok daha önemli bir ortak olarak gördüğünü dile getiren Büyükelçi, "Biz PSA olarak, Singapurlu dünya klasmanında bir şirketin Mersin'de iş yapmasından gurur duyuyoruz. Bu, Türkiye'deki en büyük yatırımlarımızdan biri diyebiliriz ve stratejik olarak Mersin'i seçmeleri de bize mutluluk veriyor. MIP ortakları olarak, lokasyon ve bölgenin önemi açısından sadece Mersin'de değil, Türkiye ve bölge anlamında da bu değerleri genişletmek için işbirliğine hazırız. Şirket ve MIP adına, destekleriniz için size teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Büyükelçiden yatırım müjdesi



Türkiye'de, Singapurlu başka bir büyük şirket olan Olam ile ilgili de bir yatırım yapacakları bilgisini veren Tow Shen Han, "Mersin, ithalat ve ihracat ile tarım ürünlerinde çok önemli bir bölge. Halihazırda Olam ve MIP dışında, önümüzdeki süreçte Singapur'dan daha fazla yatırımcının Mersin'e gelmesi noktasında bir beklenti içerisinde olabiliriz. Singapur Büyükelçisi olarak, Mersin'i turizm için bir tanıtım ve destinasyon haline getirebilirim ve önerebilirim. Sıcakkanlılığınız, misafirperverliğiniz ve şirketlerimize verdiğiniz destekler adına teşekkür ederim" dedi.



"Sorunun çözümü için MIP olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"



MIP Genel Müdürü Daele ise bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. MIP olarak, bu işe sadece para ya da yatırım olarak bakmadıklarını belirten Daele, şunları söyledi:



"Bizim çevresel sorumluluklarımız da var ve çevresel mesajlar da veriyoruz. Limanın içindeki ve dışındaki trafik sıkıntılarına desteklerinizi bekliyoruz. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bu konuda. Sorunun çözümü için MIP olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sadece MIP için değil, limanı kullanan müşteriler için de bu sorunu çözmek çok önemli. Eğer biz dünyaya açılan bir kapıysak bunu dünya standartlarında bir hizmetle sağlamalıyız. Bunu sadece bizim için değil, ihracatın gelişmesi için de yapmak durumundayız. MIP ve PSA yetkilileri olarak size sadece teşekkür edebiliriz, bir belediye başkanı ve belediye gücü olarak bize destek veriyorsunuz ve işbirliğine hazırsınız bu konuda." - MERSİN

