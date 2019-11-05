Son Dakika Haberleri: Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow'dan ATO'ya ziyaret
Son Dakika Ekonomi Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow'dan ATO'ya ziyaret

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow'dan ATO'ya ziyaret

7 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Singapur ile ülkemiz arasındaki dış ticaret hacmi 1 milyar doların altında.

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow'dan ATO'ya ziyaret, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Singapur ile ülkemiz arasındaki dış ticaret hacmi 1 milyar doların altında. En yakın zamanda bu rakamı 3 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, Başkan Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Singapur'un ekonomik alanda elde ettiği başarılara işaret ederek, bu ülkenin, gelişmiş altyapısı, hizmet sektörü ve eğitimli nüfusuyla uluslararası finans, ticaret ve yatırımlar konusunda bölgesel bir cazibe merkezi olduğunu aktardı.

Singapur'un yaklaşık 100 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Singapur ile ülkemiz arasındaki dış ticaret hacmi 1 milyar doların altında. En yakın zamanda bu rakamı 3 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar imzaladığı en kapsamlı serbest ticaret anlaşması Singapur'la yapıldı. Serbest ticaret anlaşmasının her iki ülkenin lehine katma değer sağlaması için elimizden geleni yaparız."

Büyükelçi Tow da Türkiye'nin Singapur için önemli bir pazar olduğunu, ülkenin Singapur'u Asya ülkelerine girişte bir merkez olarak konumlandırabileceğini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası, Singapur, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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