Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow'dan ATO'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Singapur ile ticaret hacmimizi en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Singapur'un ekonomik alanda elde ettiği başarılara değinerek, "Singapur, gelişmiş alt yapısı, hizmet sektörü ve eğitimli nüfusuyla uzak Asya'da uluslararası finans, ticaret ve yatırımlar konusunda bölgesel bir cazibe merkezi" dedi.



Singapur'un 100 milyar dolar civarında dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken Baran, "Singapur ile ülkemiz arasındaki dış ticaret hacmi 1 milyar doların altında. En yakın zamanda bu rakamı 3 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz" dedi. Baran konuşmasında, Ankara ekonomisi ve Ankara Ticaret Odası hakkında bilgi verdi.



Türkiye'nin büyüme potansiyeli



Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow da ziyarette yaptığı konuşmada, büyüme potansiyeli nedeniyle Türkiye'nin Singapur için önemli bir pazar olduğunu belirterek, Singapurlu iş insanlarının Türkiye'ye yatırımı tercih ettiklerini anlattı. Türk şirketlerinin yararlanmasına yönelik Singapur fonları bulunduğunu hatırlatan Büyükelçi Tow, Singapurlu şirketlerin Samsun, Ordu ve Giresun'da fındık üretimi başta olmak üzere Türkiye'de tarım otelcilik, konaklama ve tasarım sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini anlattı.



Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinin 10 yıldır Singapurlu iş insanları tarafından yapıldığını kaydeden Tow, "Mersin Limanı Türkiye'deki en büyük liman olma özelliği ile büyümeye devam ediyor. 2 bin 500'den fazla kişinin istihdam edildiği liman, şehir ekonomisinin yaklaşık yarısını oluşturuyor" diye konuştu. Büyükelçi, mevcut sektörlerdeki iş birliğini geliştirmeyi istediklerini söyledi.



2017 yılında Türkiye ile Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının yeni nesil ticaret anlaşması olduğuna dikkat çeken Tow, "Üyelerinizin bu anlaşma konusunda bilgilenmesini ve faydalanmasını istiyoruz" dedi. Tow, bu amaçla 2020 yılında ticaret ve sanayi odalarına yönelik seminerler düzenleyeceklerini de kaydetti. Büyükelçi Tow, Türkiye'nin Singapur'u Asya ülkelerine girişte bir merkez olarak konumlandırabileceğini da bildirdi.



ATO Başkanı Baran da Büyükelçi Tow'a "Serbest Ticaret Anlaşması'nın her iki ülkenin lehine katma değer sağlaması için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.



Ziyarette Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow'a Büyükelçilik İkinci Katibi Mohamed Ashraf Bin Mohamad Yoonus eşlik etti. - ANKARA