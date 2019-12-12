Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow'dan, Türk şirketlerine iş birliği çağrısı - Son Dakika

İSTANBUL (İHA) – Uluslar Arası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Türkiye'nin, Asya'nın ticaret merkezi olarak adlandıran Singapur ile ilişkileri güçlendirmesinin her iki ülkenin çıkarına olacağını kaydetti.



Başkan Nezaket Emine Atasoy, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow'u ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için neler yapılabileceği konusundan fikir alışverişinde bulunuldu. Singapurlu iş insanlarını Türkiye'ye davet eden Başkan Atasoy, Singapur'u Asya'nın ticaret merkezi olarak adlandırdı. Singapur'un, gelişmiş alt yapısı, hizmet sektörü ve eğitimli nüfusuyla Asya'da uluslar arası finans, ticaret ve yatırımlar konusunda bölgesel bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Atasoy, böylesine gelişmiş bir ülke ile ticari ilişkileri artırmanın iki ülkenin de faydasına olacağına değindi.



Ziyarette konuşan Büyükelçi Tow ise Türk şirketlerinin yararlanmasına yönelik Singapur fonları bulunduğunu hatırlatarak Singapurlu şirketlerin Samsun, Ordu ve Giresun'da fındık üretimi başta olmak üzere Türkiye'de tarım, otelcilik, konaklama ve tasarım sektörlerinde faaliyet gösterdiklerine değindi. Tow, bu faaliyetlerin daha da artırılmasına yönelik çalışmalar başlatmak niyetinde olduklarını da dile getirdi.



Görüşme karşılıklı hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi. - İSTANBUL