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Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Valiliğimizi Ziyaret Etti - Son Dakika

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Valiliğimizi Ziyaret Etti

09.07.2021 19:09
Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Valiliğimizi Ziyaret Etti, System.String[]

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Valiliğimizi Ziyaret EttiValimiz Ömer Faruk Coşkun, Valiliğimizi ziyaret eden Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti.

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Valiliğimizi Ziyaret EttiValimiz Ömer Faruk Coşkun, Valiliğimizi ziyaret eden Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti. Ziyaret defterini imzalayan Büyükelçi Tow ile bir süre görüşen Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Büyükelçi Tow'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyükelçi Tow ise Vali Coşkun'a nazik kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ömer Faruk Coşkun, Büyükelçi, Singapur, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Valiliğimizi Ziyaret Etti - Son Dakika


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