Singapur'da 13 yeni korona vakası - Son Dakika
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Singapur'da 13 yeni korona vakası

6 saat önce

Singapur'da 13 korona virüsü vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 130'a yükseldi.

Singapur'da 13 yeni korona vakası, System.String[]

Singapur'da 13 korona virüsü vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 130'a yükseldi.


Singapur'da yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 13 yeni korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Yeni vakaların ardından ülke genelinde toplam vaka sayısı 130'a ulaştı. Yeni vakalardan 1'inin Singapur Havayolları kabin ekibinden olduğu belirtildi. 47 yaşındaki erkek mürettebatın, Şubat ayı ortasında Güney Afrika'da, Mart ayı başında Fransa'da bulunduğu ifade edilirken sağlık yetkilileri, semptomların başlamasından bu yana işe gitmediğini belirtti. - SİNGAPUR

Singapur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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