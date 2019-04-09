Son Dakika Haberleri: Singapur'da 14 Ton Pangolin Pulu Ele Geçirildi

Singapur'da 14 Ton Pangolin Pulu Ele Geçirildi

35 dakika önce

Singapur'da 14 ton ağırlığında pangolin pulu ele geçirildi.

Singapur'da 14 Ton Pangolin Pulu Ele Geçirildi, System.String[]
Singapur'da 14 ton ağırlığında pangolin pulu ele geçirildi.

CNN'de yer alan habere göre, gümrük yetkilileri, dondurulmuş et olarak etiketlenen, Nijerya'dan gelen Singapur üzerinden Vietnam'a gitmesi planlanan konteynerde 230 poşet içerisinde 14 ton pangolin pulu ele geçirildiğini kaydetti.

Yetkililer, pulların değerinin 38,7 milyon dolar olduğunu söyledi.

Konteynerde fil dişleri de bulundu.

Karınca yiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı alınıp satılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

"Pullu karıncayiyen" olarak da bilinen pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler, karınca ve böcek yiyerek besleniyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pangolinler koruma altında bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:15 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Vietnam, Singapur, Güncel
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