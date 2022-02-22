Singapur'da 26 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Singapur'da 26 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi

22.02.2022 20:04
Singapur'da 26 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, 26 bin 32 Kovid-19 vakası ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, 26 bin 32 Kovid-19 vakası ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, acil bir durum olmadığı sürece hastaneye gidilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kovid- 19 bulaş dalgasının zirveye ulaşıp düşüşe geçmesinin birkaç haftayı bulacağı kaydedilen açıklamada, yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyan hasta sayısının yüksek olmadığı ancak kronik rahatsızlığı olan kişilerin hastaneye müracaat ettiği belirtildi.

Ülkede, hastanelerin yoğunluğu sebebiyle bazı kliniklerin hafta içi geç saatlere kadar açık olacağı bildirildi.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 622 bin 293'e ulaşırken, son 24 saatte virüse bağlı 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 956'ya ulaştı.

YORUMLAR
500
Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması

Sağlık Bakanlığı, Güneydoğu, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da 26 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 20:10:37. #1.12#
SON DAKİKA: Singapur'da 26 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement