Singapur'da 300 banka çalışanı, birinde koronavirüs tespit edilince evlerine gönderildi - Son Dakika
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Singapur'da 300 banka çalışanı, birinde koronavirüs tespit edilince evlerine gönderildi

7 saat önce

Singapur'da bir bankanın 300 çalışanı, birine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığının doğrulanmasının ardından evlerine gönderildi.

Singapur'da 300 banka çalışanı, birinde koronavirüs tespit edilince evlerine gönderildi, System.String[]

Singapur'da bir bankanın 300 çalışanı, birine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığının doğrulanmasının ardından evlerine gönderildi.

BBC'nin haberine göre, olay, Singapur'da DBS bankasının binasında meydana geldi.

DBS'den yapılan açıklamada, binanın 43. katında çalışan 300 kişinin, bu katta çalışan bir kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine önlem olarak binadan çıkarıldığı ifade edilerek bu kişilerin çalışmaya evden devam edeceği kaydedildi.

Enfekte çalışanla kimlerin temas ettiğinin belirlenmeye çalışıldığı, asansörler ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiği belirtildi.

Singapur'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 47'ye çıkmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1114'e, virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204'ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653'e çıkmıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adının verildiğini dün duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Singapur, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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