Son Dakika Haberleri: Singapur'da 38,7 Milyar Dolar Değerinde Karıncayiyen Pulu Ele Geçirildi

Singapur'da 38,7 Milyar Dolar Değerinde Karıncayiyen Pulu Ele Geçirildi

1 saat önce

Singapur'da, geçtiğimiz hafta 38,7 milyar dolar değerinde 14 tondan fazla karıncayiyen pulu ele geçirildi.

Singapur'da 38,7 Milyar Dolar Değerinde Karıncayiyen Pulu Ele Geçirildi, System.String[]
Singapur'da, geçtiğimiz hafta 38,7 milyar dolar değerinde 14 tondan fazla karıncayiyen pulu ele geçirildi.

Singapur Gümrük Yetkilileri ve Ulusal Parklar Kurulu, geçtiğimiz hafta milyar dolar değerinde 14 tondan fazla karıncayiyen pulu ele geçirildiğini açıkladı. Karıncayiyen pulları Nijerya'dan gelerek Vietnam'a giden bir geminin içindeki 40 metrelik konteynerde geçtiğimiz çarşamba günü bulundu.

Yetkililer, gemideki sevkıyatın dondurulmuş sığır eti olarak bildirildiğini ancak konteynerin içinde yaklaşık 14,2 ton karıncayiyen pulunun 230 torbaya konulmuş halde bulunduğunu bildirdi.

Singapur Gümrük ve Ulusal Parklar Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Bu, son yıllarda dünya genelinde tek bir seferde ele geçirilen en büyük karıncayiyen pulu sevkiyatı" denildi.

Asya ve Afrika'da yaşayan sekiz türü bulunan karıncayiyenler, pulları ve etleri için avlanıyor. Vietnam ve Çin'in bazı kesimlerinde karıncayiyen eti lüks yiyecek olarak kabul ediliyor. Karıncayiyenin keratinli pulları ise geleneksel Çin tıbbında ilaç olarak kullanılıyor. - SİNGAPUR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:30 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Vietnam, Singapur, 3. Sayfa
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