Singapur'da 422, Nepal'de 250 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Singapur'da 422, Nepal'de 250 yeni vaka tespit edildi.

Channel News Asia'daki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 422 Kovid-19 vakası görüldüğü ve toplam vaka sayısının 39 bin 387'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yeni vakaların çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da salgın nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal'de 250 yeni vaka

Ülke basınındaki habere göre, Nepal'de son 24 saatte 250 yeni Kovid-19 vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 4 bin 614'e çıktı.

Nepal'de virüse bağlı 15 kişi hayatını kaybetti.